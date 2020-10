V ZDA po 70 letih zvezna usmrtitev: zadavila nosečnico in ugrabila otroka

Leta 2007 je porota Montgomeryjevo spoznala za krivo ugrabitve s smrtnim izidom in soglasno priporočila smrtno obsodbo. Montgomeryjevi odvetniki so sicer trdili, da je v otroštvu, ker so jo pretepali, utrpela možganske poškodbe, da je duševno bolna in da je ne bi smeli obtožiti na smrtno kazen.

S kuhinjskim nožem je nato zarezala v njen trebuh, zaradi česar je Stinnettijeva prišla k zavesti. Ženski sta se prerivali, dokler ni Montgomeryjeva svoje žrtve zadavila. Dojenčka je izrezala iz iz trebuha nosečnice in pobegnila. Pretvarjala se je, da je dojenček njen in ga celo kazala ljudem.

Nekatera kazniva dejanja, kot so ponarejanje denarja ali kraja pošte, se samodejno obravnava na zvezni ravni. Prav tako se na zveznih sodiščih odloča o primerih, v katere so vključene Združene države Amerike, in primerih, ki vključujejo kršitve ustave. Ostale primere na zveznih sodiščih obravnavajo glede na resnost kaznivih dejanj.

Leta 1972 je vrhovno sodišče prepovedalo vse usmrtitve tako na državni, kot tudi zvezni ravni. V letu 1976 so smrtno kazen ponovno omogočili na državni ravni, leta 1988 pa je vlada sprejela zakonodajo, na podlagi katere je bila smrtna kazen ponovno dovoljena tudi za zvezni ravni.

Po podatkih Informacijskega centra za smrtne kazni je bilo na zvezni ravni med leti 1988 in 2018 na smrt obsojenih 78 ljudi, dejansko usmrtili pa so le tri. Medtem so samo v letošnjem letu usmrtili že sedem ljudi, Montgomeryjeva in Bernard bosta tako osma in deveti. Na državni ravni je usmrtitev zapornikov več, skupaj so od 1984 usmrtili 16 žensk, nazadnje leta 2015.

Trumpova vlada je lansko leto sporočila, da bodo po krajši prekinitvi nadaljevali z izvrševanjem zveznih usmrtitev. "Ministrstvo za pravosodje podpira pravno državo. Zaradi žrtev in njihovih družin smo dolžni izvršiti kazen, ki jo je izrekel naš pravosodni sistem," je takrat dejal državni tožilec.