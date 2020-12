Po skoraj desetletju iskanja aretirali enega najhujših serijskih morilcev

Ruski policiji je uspelo ujeti enega najhujših serijskih morilcev v sodobni Rusiji. Manijak z Volge, kot mu pravijo, je v dveh letih zadavil najmanj 26 žensk. Kriminalisti so 38-letnega Radika Tagirova aretirali v Kazanu v osrednji Rusiji. Identificirali so ga s pomočjo DNK-analize in odtisov čevljev z enega od krajev zločina. Tagirov je med zaslišanjem mirno priznal vsa dejanja. Žrtve je zadavil, ker je bilo to hitro, tiho in za žrtve neboleče, pravi. Zakaj je moril in za žrtve izbiral starejše ženske, ki so živele same?