Prijeli obsojenega morilca, ki je bil na begu skoraj 50 let

Gre za preprosto zažigalno orožje, ki je v množično rabo stopilo v 30. in 40. letih prejšnjega stoletja. Koktajl je poimenovan po sovjetskem zunanjem ministru Vjačeslavu Mihajloviču Molotovu . Sama izdelava je preprosta: v stekleno steklenico se nalije bencin in se jo začepi s kosom lahko vnetljive tkanine. Oseba prižge tkanino in zaluča steklenico proti cilju, kjer se razbije, hkrati pa goreča tkanina vname gorivo.

Kot kakšna kriminalka se bere zgodba iz ameriškega srednjega zahoda. V zvezni državi Michigan so namreč po skoraj 50 letih ujeli obsojenega morilca Leonarda Raynea Mosesa , ki je davnega leta 1968, takrat star komaj 16 let, zakrivil smrt 72-letne Mary Ampolo .

Moses je živel pod imenom Paul Dickson in delal kot potujoči farmacevt za družbo CVS – licenco za to je pridobil leta 1999.

Izsledili pa so ga pravzaprav po naključju oziroma se je izdal kar sam. Kot je še razkrila policija, so v začetku letošnjega leta namreč obravnavali krajo 80 hidrokodon tablet iz lekarne, kjer je delal Moses oziroma Dickson. Gre za močne protibolečinske tablete, ki sicer povzročajo odvisnost. Policija je ob pregledovanju posnetkov nadzornih kamer osumila Mosesa.

Ko so ga seznanili s posnetki, je osumljeni dejal, da so se mu tableti "nehote znašli v žepu". Družba ga je kljub temu, da jim je hotel povrniti škodo za ukradena zdravila, ovadila. Ko so mu pri zbiranju dokazov odvzeli prstne odtise, pa so ugotovili, da se ti skladajo z odtisi, ki so jih davnega leta 1968 našli tudi na prizorišču zločina v Homewoodu.

Moses je trenutno v priporu v enem od michiganskih zaporov, vendar ga bodo v kratkem premestili v Pittsburgh, kjer bo po skoraj pol stoletja očitno vendarle odgovarjal za smrt Mary Ampolo.