Po skoraj treh desetletjih obtožnica zaradi pokola družine Adema Jasharija

Srbske sile so marca 1998 v vasi Prekaz na severozahodu Kosova izvedle napad na družinsko hišo Jasharijevih. V tridnevnem obleganju, ki so ga z oklepnimi vozili in topništvom izvajale posebne policijske in vojaške enote, so srbski policisti ubili okoli 60 ljudi, večinoma Jasharijevih sorodnikov. Med žrtvami je bilo 20 njegovih ožjih družinskih članov, drugi sorodniki in sosedje ter več deset žensk in otrok.

Glavni posebni tožilec Blerim Isufaj je ob predstavitvi obtožnice dejal, da gre za "prvo obtožnico, povezano z ubojem civilistov v soseski Jasharijevih v Prekazu". "Zdaj je na sodišču, da oceni obtožnico in v njej predstavljene dokaze," je na novinarski konferenci povedal Isufaj.