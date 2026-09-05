Po skoraj treh desetletjih obtožnica zaradi pokola družine Adema Jasharija

Srbske sile so marca 1998 v vasi Prekaz na severozahodu Kosova izvedle napad na družinsko hišo Jasharijevih. V tridnevnem obleganju, ki so ga z oklepnimi vozili in topništvom izvajale posebne policijske in vojaške enote, so srbski policisti ubili okoli 60 ljudi, večinoma Jasharijevih sorodnikov. Med žrtvami je bilo 20 njegovih ožjih družinskih članov, drugi sorodniki in sosedje ter več deset žensk in otrok.
Glavni posebni tožilec Blerim Isufaj je ob predstavitvi obtožnice dejal, da gre za "prvo obtožnico, povezano z ubojem civilistov v soseski Jasharijevih v Prekazu". "Zdaj je na sodišču, da oceni obtožnico in v njej predstavljene dokaze," je na novinarski konferenci povedal Isufaj.
Tožilstvo je sporočilo, da ima dokaze, da so bili obtoženi na vodilnih položajih v posebnih enotah srbske policije. Postopek bo potekal v odsotnosti obtožencev, saj kosovske oblasti do njih nimajo dostopa.
Glavni tožilec v primeru Valdet Gashi je za vodjo napada identificiral nekdanjega vodjo srbskih paravojaških sil Milorada Ulemeka, znanega tudi pod vzdevkom Legija. Ulemek v Srbiji prestaja dve 40-letni zaporni kazni zaradi organiziranja umora srbskega reformističnega premierja Zorana Djindjića leta 2003 in nekdanjega predsednika predsedstva Srbije Ivana Stambolića leta 2000.
Pokol v Prekazu velja za eno od prelomnic v vojni med Srbijo in kosovskimi Albanci, ki so si prizadevali za neodvisnost. Dogodek je po navedbah AFP razburil zahodne države, prispeval k radikalizaciji kosovskih Albancev in postal eden glavnih povodov za zaostritev spopadov v letih 1998 in 1999. V vojni na Kosovu je umrlo več kot 13.000 ljudi.
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