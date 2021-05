Po skorajšnji smrti ob srečanju z lovsko zanko albino slonica uspešno okreva

Albino slonica Khanyisa, ki se je ujela v lovsko zanko in skoraj umrla, zdaj blesteče okreva v prvi sirotišnici za slone v Južnoafriški republiki. Lovska mreža ji je sicer močno zarezala usta, zato več dni ni mogla piti in jesti. Potem ko so jo rešili, so jo najprej odpeljali v zatočišče, nato pa so jo premestili v sirotišnico, kjer pa si je opomogla in zdaj že polno uživa v vsakodnevnih radostih.

Za slonico Khanyiso je bilo življenje težko že od samega začetka. Gre za redko albino slonico, ki se je pri le štirih mesecih ujela v lovsko mrežo v južnoafriškem narodnem parku Kruger, ki ji je zarezala usta. Ujeta je bila štiri dni, zaradi hudih ran pa ni mogla jesti ali piti. Ko so jo rešili, je bila hudo dehidrirana, zato so jo odpeljali v zatočišče v Mpumalangi, severovzhodno od Johannesburga. Kasneje je bila slonica premeščena v center za rehabilitacijo in razvoj slonov Hoedspruit (HERD), kjer zdaj živi s čredo slonov, poroča The Independent. Ustanoviteljica centra Adine Roode je dejala, da se lov zaradi prenaseljenosti ljudi in zmanjševanja habitatov divjih živali na žalost povečuje. Ljudje nastavljajo zanke, s katerimi lovijo veliko divjad ali pa manjše živali, ki jih nato uporabijo za hrano ali prodajo. Številni tamkajšnji sloni so osiroteli in vzgojeni ročno. "Mislim, da prav zaradi tega s takšno lahkoto sprejmejo tudi druge sirote. Ker vedo, kako se počutijo,"je dejala. Albino sloni so redki, vendar pa se znajo prilagoditi okolju. Khanyisa se lahko v sončnih dneh zavaruje pod senco večjih slonov in s tem zaščiti svojo kožo. Če bo čreda prevelika za to območje, jo bodo spustili nazaj v naravo, pravijo pri HERD-u. PREBERI ŠE Z dna vodnjaka v Indiji rešili malega slončka Khanyisa se je v centru povezala z ovco z imenom Lammie, ki je v sirotišnici delovala kot nadomestna mati osirotelim nosorogom in drugim slonjim mladičem. Čez dan Khanyisa potuje s čredo slonov, ponoči pa spi v zaprti ogradi z Lammie in še eno drugo ovco. "Lammie je imela veliko vlogo pri okrevanju Khanyise, še posebej na začetku. Khanyisi je pomagala, da ostane mirna," je povedala Roodejeva.