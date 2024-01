Po strmoglavljenju ruskega letala v mrtvašnico pripeljali le pet trupel?

Iz Moskve in Kijeva že nekaj dni prihajajo nasprotujoče si trditve o tem, kaj je bilo na krovu letala Iljušin Il-76, ki je bilo v sredo sestreljeno v ruski regiji Belgorod. Moskva trdi, da je letalo prevažalo ukrajinske vojne ujetnike in da je umrlo vseh 74 ljudi na krovu (šest članov posadke, trije vojaški spremljevalci in 65 ukrajinskih vojakov), medtem ko Kijev trdi, da so bile na letalu ruske rakete za sistem zračne obrambe.

Andrij Jusov, tiskovni predstavnik ukrajinske vojaške obveščevalne službe, je za CNN povedal, da se število trupel, ki so jih pripeljali v bližnjo mrtvašnico, ujema s številom članov posadke na letalu. "Drugih trupel niso odkrili," je dejal.

Kot je povedal za BBC, ne izključujejo možnosti, da so bili na krovu letala res ukrajinski ujetniki, saj sta tako Kijev kot Moskva potrdila, da bi do izmenjave ujetnikov moralo priti tistega dne. Vendar je poudaril, da Rusija ni predložila nobenega dokaza za to. "Ni jasnih informacij o vojnih ujetnikih. Obstajajo samo izjave Rusije, ki so politične in propagandne narave. Treba je razjasniti, kdo oziroma kaj je bilo na krovu." Moskvo je obtožil, da skriva informacije in fotografije s kraja strmoglavljenja.

Ruski preiskovalni komite je sicer objavil kratek videoposnetek s kraja nesreče, ki prikazuje kri na snegu, razbitine letala in veliko počrnelo površino. Obstaja tudi nekaj posnetkov, na katerih so deli človeških teles, vendar so ti posnetki zelo omejeni.