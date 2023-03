Po skrivnostnih zastrupitvah deklic v Iranu aretirali več kot 100 ljudi

V Iranu so v povezavi s skrivnostnimi zastrupitvami več sto šolark po vsej državi aretirali več kot 100 ljudi. Notranje ministrstvo je sporočilo, da je bilo več kot 100 ljudi "identificiranih, aretiranih in preiskanih" v več mestih, vključno s prestolnico Teheran. "K sreči se je število incidentov v zadnjih dneh močno zmanjšalo in ni poročil o učencih z zdravstvenimi težavami," so še dodali.

"Med aretiranimi so ljudje s sovražnimi motivi ter ciljem sejanja terorja med ljudmi in šolarji, da bi zaprli šole," je po poročanju CNN sporočilo notranje ministrstvo. V izjavi so nakazali na možne povezave z iransko opozicijsko skupino Mudžahedin-e Kalk (MEK), ki ima sedež v Albaniji in jo Teheran obravnava kot teroristično. "Preiskava osumljenih, vključno z njihovimi morebitnimi povezavami s terorističnimi organizacijami, kot so MEK in druge, še traja," je poročala državna agencija Irna.

icon-expand Šolarke v Iranu FOTO: Shutterstock

Kot smo že poročali, je Iran v zadnjih mesecih zajel val zastrupitev, ki so bile usmerjene večinoma na šole za deklice. Učenke so zaradi neprijetnih vonjav v prostorih šole omedlele, se slabo počutile, težko dihale, nekatere so celo potrebovale zdravniško pomoč. Po zadnjih uradnih podatkih je bilo prizadetih več kot 5000 učenk v okoli 230 šolah v 25 od 31 iranskih provinc.

Aktivisti medtem menijo, da so zastrupitve povezane z vsesplošnimi protesti, ki so v državi izbruhnili septembra lani zaradi smrti 22-letne Kurdinje Mahse Amini v policijskem pridržanju. Aretirana je bila zaradi domnevne kršitve strogih pravil oblačenja za ženske. V protestih so namreč sodelovale številne učenke, ki so v učilnicah snele obvezne naglavne rute, uničevale slike vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja in pozivale k njegovi smrti. Zdravniki, starši in učitelji so iransko vlado obtožili, da poskuša utišati žrtve.