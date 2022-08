Po skupinskem posilstvu Indija izpustila enajsterico. 'Spet živim v strahu'

Le 15 let so v zaporu odslužili moški, ki bi morali sicer zaradi skupinskega posilstva muslimanke Bilkis Bano po razsodbi tam ostati do konca življenja, poroča BBC. Indijska vlada je namreč sprejela odločitev, da osvobodi enajsterico posiljevalcev, ki so že zakorakali na prostost. A država njihove odločitve ni sprejela brez upora. Ulice Indije so namreč preplavile množice protestnikov, moški in ženske so vlado pozivali, naj svojo odločitev prekliče.

"Kar se je zgodilo Bilkis Bano, kar se je zgodilo njeni družini ... ne moremo le stati in gledati, ko se to dogaja naši državi. Zato smo se zbrali in povzdignili glas," je dejala indijska filmska zvezda in borka za pravice žensk Shabana Azmi. Med protestniki pa je tudi študentka Aditi: "Ta mizoginija in patriarhat sta se okrepila in normalizirala do te mere, da je celo posilstvo postalo nekaj povsem običajnega."