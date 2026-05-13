Tujina

Po slabi higienski praksi pri zobozdravniku: Testirajte se na viruse

Sydney, 13. 05. 2026 11.14 pred 17 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.V.
Pregled zob

Avstralske oblasti so izdale precej neprijetno opozorilo za tisoče pacientov nekdanjega zobozdravnika. Pozivajo jih, naj se testirajo na hepatitis B, hepatitis C in HIV zaradi slabih higienskih praks v njegovi ordinaciji. Gre za kliniko, kjer naj bi po oceni oblasti v zadnjih letih skozi stol šlo več tisoč ljudi, in to v razmerah, ki očitno niso bile ravno vzor sterilnosti.

Dr. William Tam v zahodnem Sydneyju je skozi leta svojega dela sprejel na tisoče pacientov, tisočim je popravljal zobe. A higiena v njegovi ordinaciji je bila daleč od primerne. To pa je prišlo na dan šele, ko se je zobozdravnik upokojil. Njegovi pacienti pa so zdaj upravičeno zaskrbljeni.

Ministrstvo za zdravje je vse pozvalo, naj se testirajo na hepatitis B, hepatitis C in HIV, ob tem pa so sicer poudarili, da je "tveganje nizko", poroča BBC.

"Slabe prakse nadzora okužb v ordinaciji dr. Tama pomenijo, da so vsi nekdanji pacienti lahko v nizkem tveganju za okužbo z virusi, ki se prenašajo s krvjo in lahko imajo resne ter dolgotrajne zdravstvene posledice," je povedala dr. Leena Gupta, klinična direktorica javnega zdravja v zdravstvenem okrožju Sydney.

FOTO: Shutterstock

Osebe, ki so okužene z virusom HIV, hepatitisom B ali hepatitisom C, pogosto tudi desetletja ne kažejo nobenih simptomov, je še dodala, zato je pomembno, da se ljudje, ki so bili izpostavljeni tveganju, testirajo.

Najbolj zaskrbljujoče je, da je dr. Tam v zadnjih 25 letih oskrbel na tisoče pacientov, vendar ni nobenih evidenc, s katerimi bi lahko paciente neposredno kontaktirali. Zato so podali javno opozorilo v upanju, da bo doseglo čim več njegovih pacientov.

Klinika je bila pregledana aprila, inšpektorji pa so odkrili neustrezno sterilizirano opremo. Le dva tedna po pregledu se je Tam upokojil.

Primer sicer ni osamljen. Leta 2018 je bilo približno 10.000 pacientov v Sydneyju pozvanih h krvnim testom zaradi možne izpostavljenosti HIV-u in hepatitisu v zobozdravstveni kliniki v Haberfieldu. Oktobra lani so bili pacienti v drugi zobozdravstveni kliniki v Mortdaleu prav tako pozvani k testiranju, potem ko je bilo zobozdravniku zaradi kršitev standardov za nadzor okužb prepovedano opravljanje dela.

zobozdravnik avstralija okužbe virus

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

clox
13. 05. 2026 11.50
Kot servise dentalnih naprav vam garantiram, da so take prakse tudi pri nas. Sveder gre iz gofle v goflo.
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
Dveletna Eva bije življenjsko bitko z redkim Haddadovim sindromom
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Lepa novica za znani slovenski par: prihaja dojenček
Park, za katerim norijo vsi Slovenci
Dnevni horoskop: Device bodo iskrene, strelci pa nemirni
Jadranski dragulj, ki ga Američani postavljajo ob bok najlepšim mediteranskim otokom
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
V možganih odkrili tumor v velikosti žogice za golf, prometna nesreča ji je rešila življenje
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Ponujata do 2500 evrov mesečne najemnine, domačini jezni
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Je to konec Šank Rocka? Skupino zapustila kar dva člana
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Veste, kaj pomenijo tetovaže na obrazu teh hrvaških deklet?
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Sanjski moški
Blanca
