Po slabi higienski praksi pri zobozdravniku: Testirajte se na viruse

Dr. William Tam v zahodnem Sydneyju je skozi leta svojega dela sprejel na tisoče pacientov, tisočim je popravljal zobe. A higiena v njegovi ordinaciji je bila daleč od primerne. To pa je prišlo na dan šele, ko se je zobozdravnik upokojil. Njegovi pacienti pa so zdaj upravičeno zaskrbljeni.

Ministrstvo za zdravje je vse pozvalo, naj se testirajo na hepatitis B, hepatitis C in HIV, ob tem pa so sicer poudarili, da je "tveganje nizko", poroča BBC.

"Slabe prakse nadzora okužb v ordinaciji dr. Tama pomenijo, da so vsi nekdanji pacienti lahko v nizkem tveganju za okužbo z virusi, ki se prenašajo s krvjo in lahko imajo resne ter dolgotrajne zdravstvene posledice," je povedala dr. Leena Gupta, klinična direktorica javnega zdravja v zdravstvenem okrožju Sydney.