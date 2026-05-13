Po slabi higienski praksi pri zobozdravniku: Testirajte se na viruse

Dr. William Tam v zahodnem Sydneyju je skozi leta svojega dela sprejel na tisoče pacientov, tisočim je popravljal zobe. A higiena v njegovi ordinaciji je bila daleč od primerne. To pa je prišlo na dan šele, ko se je zobozdravnik upokojil. Njegovi pacienti pa so zdaj upravičeno zaskrbljeni.
Ministrstvo za zdravje je vse pozvalo, naj se testirajo na hepatitis B, hepatitis C in HIV, ob tem pa so sicer poudarili, da je "tveganje nizko", poroča BBC.
"Slabe prakse nadzora okužb v ordinaciji dr. Tama pomenijo, da so vsi nekdanji pacienti lahko v nizkem tveganju za okužbo z virusi, ki se prenašajo s krvjo in lahko imajo resne ter dolgotrajne zdravstvene posledice," je povedala dr. Leena Gupta, klinična direktorica javnega zdravja v zdravstvenem okrožju Sydney.
Osebe, ki so okužene z virusom HIV, hepatitisom B ali hepatitisom C, pogosto tudi desetletja ne kažejo nobenih simptomov, je še dodala, zato je pomembno, da se ljudje, ki so bili izpostavljeni tveganju, testirajo.
Najbolj zaskrbljujoče je, da je dr. Tam v zadnjih 25 letih oskrbel na tisoče pacientov, vendar ni nobenih evidenc, s katerimi bi lahko paciente neposredno kontaktirali. Zato so podali javno opozorilo v upanju, da bo doseglo čim več njegovih pacientov.
Klinika je bila pregledana aprila, inšpektorji pa so odkrili neustrezno sterilizirano opremo. Le dva tedna po pregledu se je Tam upokojil.
Primer sicer ni osamljen. Leta 2018 je bilo približno 10.000 pacientov v Sydneyju pozvanih h krvnim testom zaradi možne izpostavljenosti HIV-u in hepatitisu v zobozdravstveni kliniki v Haberfieldu. Oktobra lani so bili pacienti v drugi zobozdravstveni kliniki v Mortdaleu prav tako pozvani k testiranju, potem ko je bilo zobozdravniku zaradi kršitev standardov za nadzor okužb prepovedano opravljanje dela.
