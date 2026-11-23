Po navedbah vlade v Koebenhavnu bodo morale šole uporabljati tudi filtre, ki blokirajo dostop do spletnih strani brez akademskega ali izobraževalnega pomena.
"Otroci bi morali imeti možnost hoditi v šolo, ne da bi jih ves čas motili družbena omrežja, spletno nakupovanje ali igre," je za medije dejal minister za izobraževanje Magnus Heunicke.
Mobilni telefoni so v mnogih danskih šolah že prepovedani. Danski parlament je od šol zahteval, da uvedejo lastna pravila, s katerimi bi v osnovnih šolah in popoldanskem varstvu do tretjega razreda odpravili uporabo mobilnih telefonov.
V nasprotju s temi pravili bo prepoved, ki jo bo uvedla vlada, zavezujoča in bo veljala za učence do konca 10. razreda. Kako bodo šole to izvajale, je prepuščeno njim, še poroča dpa.
Danski 15-letniki so se glede na povprečje v naravoslovju, matematiki in bralni pismenosti v mednarodni raziskavi PISA 2025 uvrstili na 27. mesto s povprečnim dosežkom 469,7 točke. Slovenski 15-letniki so se s povprečjem 463,0 točke uvrstili še nižje, na 32. mesto.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.