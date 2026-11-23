Po navedbah vlade v Koebenhavnu bodo morale šole uporabljati tudi filtre, ki blokirajo dostop do spletnih strani brez akademskega ali izobraževalnega pomena.

"Otroci bi morali imeti možnost hoditi v šolo, ne da bi jih ves čas motili družbena omrežja, spletno nakupovanje ali igre," je za medije dejal minister za izobraževanje Magnus Heunicke.

Mobilni telefoni so v mnogih danskih šolah že prepovedani. Danski parlament je od šol zahteval, da uvedejo lastna pravila, s katerimi bi v osnovnih šolah in popoldanskem varstvu do tretjega razreda odpravili uporabo mobilnih telefonov.