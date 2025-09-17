Svetli način
Prvi primer invazivnega orientalskega sršena tudi na Hrvaškem

Zagreb, 17. 09. 2025 15.16 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K. , STA
Na Hrvaško se je po več kot 50 letih vrnil orientalski sršen, prvi primer pa so odkrili v okolici Splita. Gnezda orientalskega sršena so v začetku meseca odkrili tudi v Sloveniji. Strokovnjaki opozarjajo, da povzroča škodo v kmetijstvu in je nevaren za zdravje ljudi.

Prvi primer orientalskega sršena na Hrvaškem so v minulih dneh opazili na območju Splita, v enem od kamnolomov pri Kaštelih, je za Novo TV v torek povedal Nediljko Landeka s hrvaškega za zavoda za javno zdravstvo.

Orientalski sršen
Orientalski sršen FOTO: Shutterstock

Prva gnezda orientalskega sršena so v začetku meseca odkrili tudi v Sloveniji, in sicer na območju starega dela Kopra.

Preberi še V Sloveniji našli gnezda invazivnega orientalskega sršena

Tujerodna vrsta orientalski sršen se po navedbah zavoda za varstvo narave v Sloveniji pojavlja od leta 2019, opažajo ga na Primorskem. Gnezda lahko gradi blizu človeških bivališč ter predstavlja grožnjo za čebelarstvo, kmetijstvo in zdravje ljudi. Napada lahko medonosne čebele in uničuje sadne nasade.

Piki orientalskega sršena so boleči in lahko pri občutljivih posameznikih povzročijo alergijske odzive.

orientalski sršen hrvaška slovenija
