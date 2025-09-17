Prvi primer invazivnega orientalskega sršena tudi na Hrvaškem

Prvi primer orientalskega sršena na Hrvaškem so v minulih dneh opazili na območju Splita, v enem od kamnolomov pri Kaštelih, je za Novo TV v torek povedal Nediljko Landeka s hrvaškega za zavoda za javno zdravstvo.

Prva gnezda orientalskega sršena so v začetku meseca odkrili tudi v Sloveniji, in sicer na območju starega dela Kopra.

Tujerodna vrsta orientalski sršen se po navedbah zavoda za varstvo narave v Sloveniji pojavlja od leta 2019, opažajo ga na Primorskem. Gnezda lahko gradi blizu človeških bivališč ter predstavlja grožnjo za čebelarstvo, kmetijstvo in zdravje ljudi. Napada lahko medonosne čebele in uničuje sadne nasade.

Piki orientalskega sršena so boleči in lahko pri občutljivih posameznikih povzročijo alergijske odzive.