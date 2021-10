Po slovesu Alitalie je začel leteti nov italijanski prevoznik ITA

Kljub temu da je nova letalska družba nastala po propadu prejšnjega italijanskega letalskega prevoznika, tako italijanska vlada kot Evropska komisija upata, da bo ITA poslovanje začela neobremenjena s finančnimi težavami svojega predhodnika.

Alitalia od leta 2002 ni beležila celoletnega dobička, številni poskusi reševanja prevoznika pa so se izjalovili, vključno z napori italijanske vlade, da bi poiskala zasebnega investitorja. Med drugim so se o nakupu pogovarjali z Delto in Lufthanso.