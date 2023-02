Po smrti 11-letne deklice zaradi ptičje gripe še 11 okuženih

Ko se je njeno stanje še poslabšalo, so jo urgentno prepeljali na zdravljenje v nacionalno otroško bolnišnico v prestolnico, vendar je bilo zanjo že prepozno. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v začetku meseca sicer ugotovila, da se je ptičja gripa razširila na manjše sesalce, vendar naj tveganje za ljudi sploh ne bi bilo visoko.

Sicer, po podatkih WHO, le redko pride do prenosa na ljudi, pri tej deklici naj bi šlo za to, ker je delala v bližini perutninskih podjetij. V bližini kraja, kjer je živela, je bilo tudi več mrtvih živali. Te pa so odvzete za laboratorijske preiskave.

Vendar kljub zagotovilom organizacij se je ptičja gripa razširila še na deset drugih ljudi. Zdravstvena sekretarka Youk Sambath je potrdila, da je skupina za ukrepanje v izrednih razmerah odkrila še 12 ljudi, ki so se okužili z visoko patogeno aviarno influenco A. Pri štirih od okuženih so se hitro začeli kazati simptomi.

Youkova je pojasnila, da bo ekipa za odzivanje preverila situacijo tudi v šoli, da se ne bi tam razširila bolezen. Ob odkritju bolezni so več vaščanov pozvali k pazljivosti, skrbi za zdravje in strogemu upoštevanju navodil.

Strokovnjak za javno zdravje dr. Quach Mengly je dejal, da ima bolezen podobne simptome kot prehlad, kašelj in vročina ter je brez zdravljenja zelo nevarna za življenje.

"Da bi preprečili okužbo, se izogibajte dotikanju in uživanju bolnih in mrtvih živali," je dejal. "Mrtve živali ustrezno zakopljite in si nato dobro umijte roke."