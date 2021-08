Po smrti dekleta med porodom OZN ostro obsodil otroške poroke v Zimbabveju

Lokalni mediji so poročali, da je deklica umrla prejšnji mesec, vendar je primer odjeknil šele prejšnji teden, potem ko so jezni sorodniki poklicali medije, saj jim cerkveni dostojanstveniki niso dovolili prisostvovati pogrebu. Tragični dogodek je razkril izkoriščanje mladoletnih oseb, saj naj bi bilo dekle prisiljeno opustiti šolo in se poročiti. Novorojenček je preživel in je dobro, pa je sporočila njena družina.

Policija v Zimbabveju preiskuje smrt 14-letne deklice, ki je umrla med porodom v apostolski cerkvi v vzhodni regiji Marange. Dogodek je izzval ostre obsodbe med državljani in aktivisti za človekove pravice, poroča BBC. Apostolske cerkve, ki zavračajo medicino in bolnišnično zdravljenje, milijone ljudi privabljajo z obljubami, da jih bodo ozdravili vseh bolezni in jih rešili pred revščino.

Pri Organizaciji združenih narodov (OZN) so dejali: "Z globoko zaskrbljenostjo ugotavljamo in odločno obsojamo takšne dogodke. V Zimbabveju se že več let dogaja nasilje nad ženskami in dekleti, pa tudi poroke mladoletnih. Takšno početje ne more ostati nekaznovano."

Zimbabvejska aktivistka Everjoice Win je dejala, da je čas, da ljudje zdaj pritisnejo na tiste, "ki imajo moč spreminjati in sprejemati nove zakone". Združeni narodi so zimbabvejsko vlado zato pozvali, naj poroke otrok označi za kaznivo dejanje in naredi konec tej praksi. Na spletu so aktivisti sprožili tudi peticijo, s katero zahtevajo pravico za pokojno dekle. Doslej jo je podpisalo 57.000 ljudi.

Zakoni v Zimbabveju sicer določajo, da se lahko prebivalci poročijo, ko dopolnijo 18 let, s 16 leti pa lahko privolijo v spolni odnos. Toda nekatere družine v porokah mladoletnih vidijo samo finančno korist, mlada dekleta pa pogosto upajo, da jim bo zakon omogočil boljše življenje. A po navadi kmalu zanosijo, nato pa ostanejo doma in skrbijo za gospodinjstvo.