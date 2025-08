Po smrti deklice ovadili očeta in lastnika tobogana

S tem je ravnal v nasprotju z veljavnimi predpisi in tehničnimi pravili o varnosti ter ogrozil življenja in premoženje, s čimer je storil kaznivo dejanje ogrožanja življenja in premoženja. Zato je bila zoper 75-letnika vložena kazenska ovadba. Poleg njega je policija zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti ovadila tudi 32-letnega nemškega državljana, očeta deklice.

Tobogan je bil po besedah domačinov zgrajen sredi 90. let. Kompleks se nahaja na robu Rajske plaže, nedaleč od kampa. Okoli njega so pločevinste lope in dotrajan beton, na vhodu pa zarjavel znak z napisom v več jezikih: "Vsi vodni športi na lastno odgovornost". Bližnji prebivalci ob tem trdijo, da so s tobogani že v preteklosti znale biti težave ter da že leta ni bilo nič obnovljeno. "Niso povsem varni. Težave so bile, vendar nikoli s takšnim izidom," je za 24sata dejal domačin.