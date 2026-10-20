Po smrti enoletnega dečka v ZDA: policist naj bi streljal upravičeno

Generalni državni tožilec ameriške zvezne države Misisipi je sklenil, da je policist iz mesta Senatobia upravičeno uporabil silo, ko je med posredovanjem zaradi domnevne kraje v trgovini Walmart streljal na premikajoči se avtomobil. V njem je bil tudi eno leto star Kohen Wiley, ki je v streljanju umrl. Preiskovalci so navedli, da je vozilo zapeljalo proti policistom, vendar družina umrlega dečka in strokovnjaki za uporabo policijske sile dvomijo o uradni razlagi dogodkov.
Do streljanja je prišlo sredi junija, ko so policisti posredovali zaradi domnevne kraje plenic in otroških oblačil. Ob odhodu iz trgovine so opazili Kohenovo mater Vellesiyo Wiley, ki je sina nosila v naročju, ter njeno prijateljico. Obe sta nato sedli v avtomobil in se odpeljali. Mati je zanikala, da bi karkoli ukradla, po dostopnih sodnih evidencah pa nobena od žensk ni bila obtožena kraje ali drugega kaznivega dejanja.
Po navedbah preiskovalcev so policisti poskušali ustaviti vozilo, to pa naj bi nato zapeljalo proti njim. Eden od policistov je zato streljal v avtomobil, pri čemer je zadel Kohena in materino prijateljico, ki je bila za volanom in je bila v incidentu huje poškodovana. Odvetnik policista je po objavi ugotovitev preiskave dejal, da so te njegovega klienta razbremenile kazenske odgovornosti. Po njegovih besedah naj bi voznica poskušala ubiti policista in druge prisotne policiste.
Družina umrlega dečka medtem zahteva objavo posnetkov policijskih telesnih kamer. Njen odvetnik Ben Crump je opozoril, da naj bi rezultati predhodne neodvisne obdukcije pokazali, da je bil deček ustreljen s strani avtomobila, ne od spredaj, kar bi lahko nasprotovalo trditvam policistov, da se je vozilo usmerilo proti njim. Posnetki, ki bi lahko razjasnili okoliščine streljanja, javnosti še niso bili predstavljeni.
Tudi nekateri strokovnjaki dvomijo o upravičenosti uporabe smrtonosne sile. John P. Gross, strokovnjak za uporabo policijske sile proti premikajočim se vozilom, je ocenil, da bi se morali policisti, če je avtomobil res zapeljal proti njim, umakniti s poti. Strokovnjak za strelno orožje in balistiko Charles "Joe" Key pa je na podlagi fotografije avtomobila po streljanju ocenil, da je policist verjetno streljal s strani. Po njegovem mnenju bi bilo streljanje upravičeno le, če bi bili policisti neposredno na poti vozilu, ki bi peljalo proti njim.
Smrt dečka je dodatno zaostrila že napete odnose med policijo in temnopoltimi prebivalci Senatobie. Lani je policist na parkirišču istega Walmarta med sporom zaradi parkirnega mesta, namenjenega invalidom, z električnim paralizatorjem zagrozil temnopolti ženski, jo izvlekel iz avtomobila in aretiral.
Nekdanjega načelnika senatobijske policije Harolda Vanderforda pa so mestni svetniki odpustili po medijskih razkritjih, da naj bi v zasebnih besedilnih sporočilih uporabljal rasistične žaljivke.
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