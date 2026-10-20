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Po smrti enoletnega dečka v ZDA: policist naj bi streljal upravičeno

Misisipi, 20. 10. 2026 11.33 pred 45 minutami 3 min branja 2

Avtor:
L.M.
Kohen Wiley

Državni tožilec Misisipija je odločil, da je policist med posredovanjem ravnal zakonito, ko je streljal na vozilo, v katerem je umrl enoletni deček. Preiskava trdi, da je vozilo ogrožalo policiste, kar pa svojci ostro zanikajo. Družina zahteva objavo posnetkov kamer in izpodbija uradno razlago dogodka, neodvisni strokovnjaki pa opozarjajo na sumljive okoliščine policijskega streljanja.

Generalni državni tožilec ameriške zvezne države Misisipi je sklenil, da je policist iz mesta Senatobia upravičeno uporabil silo, ko je med posredovanjem zaradi domnevne kraje v trgovini Walmart streljal na premikajoči se avtomobil. V njem je bil tudi eno leto star Kohen Wiley, ki je v streljanju umrl. Preiskovalci so navedli, da je vozilo zapeljalo proti policistom, vendar družina umrlega dečka in strokovnjaki za uporabo policijske sile dvomijo o uradni razlagi dogodkov.

Do streljanja je prišlo sredi junija, ko so policisti posredovali zaradi domnevne kraje plenic in otroških oblačil. Ob odhodu iz trgovine so opazili Kohenovo mater Vellesiyo Wiley, ki je sina nosila v naročju, ter njeno prijateljico. Obe sta nato sedli v avtomobil in se odpeljali. Mati je zanikala, da bi karkoli ukradla, po dostopnih sodnih evidencah pa nobena od žensk ni bila obtožena kraje ali drugega kaznivega dejanja.

Po navedbah preiskovalcev so policisti poskušali ustaviti vozilo, to pa naj bi nato zapeljalo proti njim. Eden od policistov je zato streljal v avtomobil, pri čemer je zadel Kohena in materino prijateljico, ki je bila za volanom in je bila v incidentu huje poškodovana. Odvetnik policista je po objavi ugotovitev preiskave dejal, da so te njegovega klienta razbremenile kazenske odgovornosti. Po njegovih besedah naj bi voznica poskušala ubiti policista in druge prisotne policiste.

V spomin Kohena Wileya
V spomin Kohena Wileya
FOTO: Profimedia

Družina umrlega dečka medtem zahteva objavo posnetkov policijskih telesnih kamer. Njen odvetnik Ben Crump je opozoril, da naj bi rezultati predhodne neodvisne obdukcije pokazali, da je bil deček ustreljen s strani avtomobila, ne od spredaj, kar bi lahko nasprotovalo trditvam policistov, da se je vozilo usmerilo proti njim. Posnetki, ki bi lahko razjasnili okoliščine streljanja, javnosti še niso bili predstavljeni.

Tudi nekateri strokovnjaki dvomijo o upravičenosti uporabe smrtonosne sile. John P. Gross, strokovnjak za uporabo policijske sile proti premikajočim se vozilom, je ocenil, da bi se morali policisti, če je avtomobil res zapeljal proti njim, umakniti s poti. Strokovnjak za strelno orožje in balistiko Charles "Joe" Key pa je na podlagi fotografije avtomobila po streljanju ocenil, da je policist verjetno streljal s strani. Po njegovem mnenju bi bilo streljanje upravičeno le, če bi bili policisti neposredno na poti vozilu, ki bi peljalo proti njim.

Smrt dečka je dodatno zaostrila že napete odnose med policijo in temnopoltimi prebivalci Senatobie. Lani je policist na parkirišču istega Walmarta med sporom zaradi parkirnega mesta, namenjenega invalidom, z električnim paralizatorjem zagrozil temnopolti ženski, jo izvlekel iz avtomobila in aretiral.

Nekdanjega načelnika senatobijske policije Harolda Vanderforda pa so mestni svetniki odpustili po medijskih razkritjih, da naj bi v zasebnih besedilnih sporočilih uporabljal rasistične žaljivke.

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Mississippi policijsko nasilje Kohen Wiley Senatobia ZDA

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KOMENTARJI2

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300 let do specialista
20. 10. 2026 11.57
"Neodviani strokovnjaki" pa seveda dvomijo, njihova neodvisnost je verjetno tako visoka kot pri nas NVO "neodvisniki" ... sicer tragično in žalostno...
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+2
3 1
majsterinegasrat
20. 10. 2026 12.25
Bolje je biti tiho, ker nismo videli nobenih dokazov in ne vemo nič.
Odgovori
0 0
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