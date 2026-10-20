Po smrti enoletnega dečka v ZDA: policist naj bi streljal upravičeno

Generalni državni tožilec ameriške zvezne države Misisipi je sklenil, da je policist iz mesta Senatobia upravičeno uporabil silo, ko je med posredovanjem zaradi domnevne kraje v trgovini Walmart streljal na premikajoči se avtomobil. V njem je bil tudi eno leto star Kohen Wiley, ki je v streljanju umrl. Preiskovalci so navedli, da je vozilo zapeljalo proti policistom, vendar družina umrlega dečka in strokovnjaki za uporabo policijske sile dvomijo o uradni razlagi dogodkov.

Do streljanja je prišlo sredi junija, ko so policisti posredovali zaradi domnevne kraje plenic in otroških oblačil. Ob odhodu iz trgovine so opazili Kohenovo mater Vellesiyo Wiley, ki je sina nosila v naročju, ter njeno prijateljico. Obe sta nato sedli v avtomobil in se odpeljali. Mati je zanikala, da bi karkoli ukradla, po dostopnih sodnih evidencah pa nobena od žensk ni bila obtožena kraje ali drugega kaznivega dejanja.

Po navedbah preiskovalcev so policisti poskušali ustaviti vozilo, to pa naj bi nato zapeljalo proti njim. Eden od policistov je zato streljal v avtomobil, pri čemer je zadel Kohena in materino prijateljico, ki je bila za volanom in je bila v incidentu huje poškodovana. Odvetnik policista je po objavi ugotovitev preiskave dejal, da so te njegovega klienta razbremenile kazenske odgovornosti. Po njegovih besedah naj bi voznica poskušala ubiti policista in druge prisotne policiste.