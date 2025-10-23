Svetli način
Tujina

Po smrti mladega šahista preverjajo njegovega idola

Pariz, 23. 10. 2025 14.34 | Posodobljeno pred 23 minutami

D.L. , D.S.
Mednarodna šahovska federacija (FIDE) po smrti priljubljenega šahovskega velemojstra Daniela Naroditskega preverja dejanja nekdanjega svetovnega prvaka Vladimirja Kramnika. Ta je namreč umrlega šahista v zadnjem letu večkrat obtožil goljufanja, niti enkrat pa ni svojih besed podkrepil z dokazi.

Vladimir Kramnik
Vladimir Kramnik FOTO: AP

29-letni Daniel Naroditsky je malo pred svojo smrtjo – vzrok še ni znan – povedal, da so obtožbe Vladimirja Kramnika zahtevale svoj davek, poroča Euronews. "Vse od Kramnikovih obtožb naprej se mi zdi, da če mi začne iti dobro, ljudje domnevajo najslabše," je dejal. Še bolj ga je bolelo, ker je bil Kramnik nekoč eden od njegovih šahovskih junakov. 

Predsednik FIDE Arkady Dvorkovich je potrdil, da etično-disciplinska komisija preverja Kramnikove javno zapisane obtožbe. Če se bo izkazalo, da je šlo za nadlegovanje oziroma trpinčenje (bullying), bodo sledile ustrezne posledice.

Petkratni svetovni prvak Magnus Carlsen je Kramnikove obtožbe označil za "grozljive", medtem ko sta velemojstra Hikaru Nakamura in Nihal Sarin dejala, da želi uničiti ugled mladega Američana, še poroča Euronews

Kramnik, ki se na odločitev FIDE še ni odzval, je smrt Naroditskega označil za tragedijo. Da goljufajo, je sicer brez dokazov obtožil tudi druge šahiste, zaradi česar so mu pred dvema letoma ukinili blog na šahu posvečeni spletni strani. 

Daniel Naroditsky
Daniel Naroditsky FOTO: AP

Prve figure premaknil pri šestih

Naroditsky se je za šah prvič začel zanimati pri šestih letih, ko ga je starejši brat Alan seznanil z igro, da bi zabaval skupino otrok na rojstnodnevni zabavi. Njegov oče Vladimir in številni trenerji so kmalu opazili njegov talent.

Mednarodno pozornost je pridobil leta 2007, ko je v Antaliji v Turčiji osvojil svetovno mladinsko prvenstvo za fante do 12 let. Leta 2010 je pri 14 letih postal eden najmlajših objavljenih šahovskih avtorjev, ko je napisal knjigo z naslovom Obvladovanje pozicijskega šaha, ki zajema praktične spretnosti in tehnične manevre.

Leta 2013 je Naroditsky osvojil mladinsko prvenstvo ZDA, kar mu je pomagalo pridobiti naziv velemojstra, najvišje uvrščenega šahovskega tekmovalca mednarodne šahovske zveze, ko je bil še najstnik.

Naroditsky je kasneje diplomiral na Univerzi Stanford in delal kot šahovski trener v Charlottu v Severni Karolini. Medtem ko je še vedno tekmoval na tekmovanjih na visoki ravni, je svoje talente prenesel v spletni šahovski svet.

Naroditskyjev YouTube kanal je pridobil skoraj 500.000 naročnikov, njegov prenos na Twitchu pa je dosegel 340.000 sledilcev, več sto tisoč gledalcev pa so pritegnili njegove redne video vaje in prenosi v živo s tekmeci. Oboževalci so hvalili njegovo strast ter mu dodelili vzdevek 'Danya'.

Leta 2022 je New York Times Naroditskega imenoval za svojega "novega šahovskega kolumnista" in ga povabil, naj prispeva k seriji šahovskih ugank za rubriko iger v časopisu.

