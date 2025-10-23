Po smrti mladega šahista preverjajo njegovega idola

29-letni Daniel Naroditsky je malo pred svojo smrtjo – vzrok še ni znan – povedal, da so obtožbe Vladimirja Kramnika zahtevale svoj davek, poroča Euronews. "Vse od Kramnikovih obtožb naprej se mi zdi, da če mi začne iti dobro, ljudje domnevajo najslabše," je dejal. Še bolj ga je bolelo, ker je bil Kramnik nekoč eden od njegovih šahovskih junakov.

Predsednik FIDE Arkady Dvorkovich je potrdil, da etično-disciplinska komisija preverja Kramnikove javno zapisane obtožbe. Če se bo izkazalo, da je šlo za nadlegovanje oziroma trpinčenje (bullying), bodo sledile ustrezne posledice.

Petkratni svetovni prvak Magnus Carlsen je Kramnikove obtožbe označil za "grozljive", medtem ko sta velemojstra Hikaru Nakamura in Nihal Sarin dejala, da želi uničiti ugled mladega Američana, še poroča Euronews.

Kramnik, ki se na odločitev FIDE še ni odzval, je smrt Naroditskega označil za tragedijo. Da goljufajo, je sicer brez dokazov obtožil tudi druge šahiste, zaradi česar so mu pred dvema letoma ukinili blog na šahu posvečeni spletni strani.