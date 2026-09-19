Po smrti moškega Avstralci v lov za morskim psom

Morski pes je napadel 63-letnega moškega, medtem ko je ta v petek zjutraj plaval na plaži Sorrento na severu Pertha. Čeprav njegovega trupla še niso našli, oblasti predvidevajo, da ga je ubil morski pes.
Priče so poročale, da so v vodi opazile kri. Sprehajalka ob plaži je povedala, da je pogledala proti morju in videla madež krvi na gladini. Eden od domačinov pa je dejal, da je srečal očividca, ki mu je povedal, da je morski pes nekoga ugriznil. Kot je pojasnil, ni mogel verjeti, da lahko iz človeškega telesa priteče toliko krvi.
Druga priča je za portal WAtoday povedala, da je videla, kako je morski pes moškega raztrgal in ga "metal sem ter tja kot ribo".
Zaradi nevarnosti so tamkajšnje oblasti po napadu zaprle vse plaže na območju. Morskega psa do zdaj še niso našli.
Ukazi za ulov in usmrtitev so v Avstraliji, kjer so veliki beli morski psi zaščitena vrsta, sicer redki in sporni.
Ministrica za ribištvo Zahodne Avstralije Jackie Jarvis je pojasnila, da se je za ta "izreden korak" odločila, potem ko je policija v morju v soboto zjutraj opazila morskega psa in ga "z gotovostjo prepoznala kot tistega, ki je bil vpleten v incident".
Tovrsten ukrep so sicer v Zahodni Avstraliji sprejeli prvič v zadnjih 10 letih.
Incident v Sorrentu je že drugi ta teden v Zahodni Avstraliji. V ponedeljek je morski pes ugriznil tudi 56-letnega deskarja. Ta je preživel, a je v napadu izgubil del noge.
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