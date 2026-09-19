Po smrti moškega Avstralci v lov za morskim psom

Morski pes je napadel 63-letnega moškega, medtem ko je ta v petek zjutraj plaval na plaži Sorrento na severu Pertha. Čeprav njegovega trupla še niso našli, oblasti predvidevajo, da ga je ubil morski pes.

Priče so poročale, da so v vodi opazile kri. Sprehajalka ob plaži je povedala, da je pogledala proti morju in videla madež krvi na gladini. Eden od domačinov pa je dejal, da je srečal očividca, ki mu je povedal, da je morski pes nekoga ugriznil. Kot je pojasnil, ni mogel verjeti, da lahko iz človeškega telesa priteče toliko krvi.

Druga priča je za portal WAtoday povedala, da je videla, kako je morski pes moškega raztrgal in ga "metal sem ter tja kot ribo".

Zaradi nevarnosti so tamkajšnje oblasti po napadu zaprle vse plaže na območju. Morskega psa do zdaj še niso našli.