Po smrti moškega Britanci v prepoved pasme ameriški bully XL

Reševalci v grofiji Staffordshire v osrednji Angliji so se v četrtek odzvali na nujen klic, potem ko sta moškega v bližini Birminghama hudo pogrizla dva psa. Hudo poškodovani moški je danes kljub zdravljenju v bolnišnici umrl.

Policija je v četrtek že aretirala 30-letnega lastnika psov, ki ju ni imel pod nadzorom. Danes so sporočili, da je bil aretiran tudi zaradi suma uboja iz malomarnosti. Dodali so, da sta bila oba psa, udeležena v napadu, najverjetneje pasme ameriški bully tipa XL.

Gre za razmeroma novo pasmo, ki je bila v ZDA prvič registrirana šele leta 2004, nastala pa je s križanjem ameriških pitbul terierjev in nekaterih drugih pasem, sorodnih pitbulom in buldogom. Ameriški bullyji se nadalje delijo na štiri različice – XL, pocket, standard in classic, ki se razlikujejo predvsem po velikosti.

Aktivistična skupina Bully Watch s sedežem v Londonu, ki se skupaj z več drugimi skupinami zavzema za nadzor nad ameriškimi bullyji, ocenjuje, da je v zadnjih dveh letih zaradi napadov psov te pasme v Veliki Britaniji umrlo 14 ljudi.

Pred četrtkovim napadom je bila prejšnjo soboto žrtev napada psa tudi 11-letna deklica, ki naj bi jo ugriznil in resneje poškodoval mladič, križanec med ameriškim bullyjem tipa XL in staffordshirskim bulterierjem.