Po smrti Navalnega v več državah shodi pred ruskimi veleposlaništvi

Oblasti v Moskvi so sicer pred tem posvarile pred protesti, saj naj bi zaznale spletne pozive k shodu v središču prestolnice. Protesti so namreč v Rusiji nezakoniti, oblasti pa so v preteklosti že ostro zatrle zborovanja v podporo Navalnemu.

Kljub povečani prisotnosti policije so ljudje v središču Moskve stali v vrsti, da bi položili cvetje k spomeniku žrtev politične represije. Podobni shodi so potekali tudi v številnih drugih ruskih mestih.

Pred ruskim veleposlaništvom v Varšavi se je medtem zbralo približno sto ljudi, večinoma mladih. Med shodom so vzklikali "Putin, morilec" in obljubili, da nikoli ne bodo pozabili ali odpustili smrti Navalnega. Številni so pred ograjo veleposlaništva polagali sveče in cvetje.

Več sto ljudi je protestiralo tudi pred ruskim veleposlaništvom v Berlinu. Večina je bila rusko govorečih, mnogi pa so držali plakate članov ruske opozicije ali transparente, ki so kritizirali Vladimirja Putina. Na pločnik pred veleposlaništvom so položili rože, sveče in fotografije Navalnega.

Pri spomeniku žrtvam sovjetske okupacije v Vilniusu se je zbralo več sto ljudi. Manjši shodi pa so potekali še v Rigi in Talinu.