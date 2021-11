Po smrti nosečnice na Poljskem demonstracije in bedenje ob svečah

Poljski aktivisti so se po smrti 30-letne nosečnice podali na ulice. "Niti ena več!" je bilo geslo akcij, ki so potekale po številnih poljskih mestih. Prepričani so namreč, da je ženska le prva, ki je umrla zaradi nedavnih restrikcij poljskega zakona o splavu. Nosečnica je zaradi septičnega šoka umrla septembra, vendar pa so podrobnosti o njeni smrti razkrili šele v petek. Bolnišnica, v kateri je umrla, sicer trdi, da so zdravniki in babice naredili vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi rešili tako njeno življenje kot tudi plod. Ob protestih na Poljskem so se odzvali tudi na Inštitutu 8. marec. V spomin na 30-letnico so pred poljsko ambasado prižgali svečko.

30-letna Izabela je septembra umrla zaradi septičnega šoka v 22. tednu nosečnosti. Okrajna bolnišnica v Pszczyni na jugu Poljske je, kot poroča The Guardian, sporočila, da so zdravniki in babice naredili vse, da bi rešili tako žensko kot njen plod. A odvetnik Izabeline družine poudarja, da zdravniki niso naredili splava, čeprav je plodu primanjkovalo plodovnice. Podrobnosti primera so poljske aktiviste včeraj pognale na ulice Varšave, Krakova in še nekaterih drugih poljskih mest. Demonstranti so v spomin na pokojno 30-letnico na ulicah prižigali sveče. Prepričani so namreč, da je Izabela le prva žrtev restriktivnega zakona o splavu. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Pred spremembo zakona so lahko ženske na Poljskem splavile v primerih, da je bila nosečnost posledica kaznivega dejanja, če je bilo zaradi nosečnosti ogroženo življenje ženske ali pa v primeru hudih deformacij ploda. A ustavno sodišče je lani odločilo, da splavi v primeru prirojenih napak niso ustavni. Aktivisti za pravice žensk so tako prepričani, da zdravniki, namesto da bi naredili splav, čakajo, da zarodek, ki sicer nima možnosti za preživetje, v maternici umre. Ob smrti noseče Poljakinje se je oglasil tudi slovenski Inštitut 8. marec, ki je na spletu delil fotografijo sveče pred poljskim veleposlaništvom v Ljubljani. "Pred veleposlaništvom Poljske smo pustili majhen opomnik zaradi izgubljenega življenje Poljakinje, ki je posledica represivne regulacije splava na Poljskem," so zapisali ter spomnili na proteste, ki so v ponedeljek potekali na Poljskem. "Pred ambasado smo pustili še nekaj kopij sporočila, ki ga lahko priložite ob sveči ali rožici kot simbolno podporo vsem Poljakinjam. Mi smo tu," so še dodali. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V bolnišnici so priznali, da tožilci primer preiskujejo, a ob tem poudarjajo, da so bile "vse zdravstvene odločitve sprejete ob upoštevanju zakonskih določb in standardov ravnanja, ki veljajo na Poljskem". Z obtožbami protestnikov pa se je morala poleg bolnišnice soočiti tudi skrajno konservativna organizacija, ki je lobirala za omejitev splava, Ordo Iuris. Predsednik organizacije Jerzy Kwaśniewski je v luči kritik dejal, da ljudje ne bi smeli prehitro sklepati o tem, kaj se je zgodilo. Tako Kwaśniewski kot Radosław Fogiel, tiskovni predstavnik poljske konservativne vladajoče stranke, sta ob tem opomnila, da ima ženska po obstoječem zakonu pravico do zakonite prekinitve nosečnosti, Fogiel pa je dejal še, da vladajoča stranka Zakon in pravičnost zaradi dotičnega primera ne namerava spremeniti zakona o splavu. PREBERI ŠE Na Poljskem v veljavo stopa skoraj popolna prepoved umetne prekinitve nosečnosti