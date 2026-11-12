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Po sumu umora pacienta inšpektorji odkrili resne pomanjkljivosti

Zagreb, 12. 11. 2026 10.03 pred 3 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Pacient

Po smrti 32-letnega pacienta v zagrebški psihiatrični bolnišnici, ki naj bi ga zdravstveni tehniki med zadrževanjem nasilno obvladovali, je zdravstvena inšpekcija odkrila resne pomanjkljivosti. Tožilstvo sicer četverici tehnikov očita, da so mu povzročili poškodbe, zaradi katerih je umrl. Po razkritju pa je odstopila tudi direktorica klinike Majda Grah.

Primer v hrvaški javnosti odmeva že več tednov. 32-letni pacient Kristian Josip Periš je 21. oktobra umrl po obravnavi v psihiatrični bolnišnici Sveti Ivan, preiskava pa je bila sprožena po razkritju posnetka nadzornih kamer. Na njem naj bi bilo videti, kako zdravstveni tehniki pacienta med zadrževanjem obvladujejo na način, ki je sprožil sume kaznivega dejanja. Zaradi suma umora so aretirali štiri zdravstvene tehnike, ki so trenutno v priporu. Po poročanju hrvaških medijev posnetek prikazuje, da so pacientu medtem, ko je bil privezan, na obraz pritiskali blazino, ga udarjali in mu s kolenom pritiskali na vrat.

Preberi še Zaradi suma umora pacienta priprli štiri zdravstvene tehnike

Kaj je ugotovila inšpekcija?

Po ugotovitvah zdravstvene inšpekcije so 32-letnega pacienta Periša 21. oktobra ob 13.36 pripeljali v urgentno ambulanto Klinike za psihiatrijo Sveti Ivan v spremstvu nujne medicinske pomoči in policije. Med popoldnevom je prejel terapijo in bil fizično zadržan s pasovi, navaja Net.hr.

Zvečer se je pokazala potreba po dodatnih ukrepih fizičnega omejevanja in dodatni terapiji. Prav med temi postopki, ki po ugotovitvah inšpekcije niso bili izvedeni v skladu s predpisanim protokolom, je pacient doživel srčni zastoj. Zdravstveni delavci so nato začeli oživljanje.

Pacienta je poskušala oživiti tudi zunajbolnišnična nujna medicinska služba, vendar neuspešno. Umrl je ob 21.26. Za ugotovitev natančnega vzroka smrti je bila odrejena obdukcija, na izvide pa še čakajo.

Inšpekcija je ob pregledu zdravstvene dokumentacije in pogovorih z zaposlenimi ugotovila neskladja pri evidentiranju postopkov fizičnega omejevanja pacienta, zato je zahtevala dodatno strokovno preverjanje.

Resna vprašanja o ravnanju vodstva klinike

Posebno pozornost je inšpekcijska ekipa namenila dogajanju po pacientovi smrti. Po dokumentaciji in navedbah direktorice Majde Grah je bila o smrti pacienta obveščena 21. oktobra okoli 22.25. Istega dne je bilo pripravljeno poročilo o dogodku, vendar ga niso podpisali vsi zdravstveni delavci, ki so sodelovali pri obravnavi.

Direktorica je povedala, da je 22. oktobra ustno zahtevala od službe za informacijsko tehnologijo, naj shranijo posnetke iz bolniške sobe. Čeprav jo je IT-služba naslednji dan obvestila, da so posnetki shranjeni, so jih pregledali šele 4. novembra.

Po njenih navedbah so prav takrat opazili neprimerno ravnanje nekaterih zdravstvenih delavcev. Dan pozneje, 5. novembra, so o ugotovitvah obvestili policijo in odvetnika bolnišnice, direktorica pa je pisno obvestila tudi pristojni mestni urad Mestne občine Zagreb. Policiji so posnetke predali 6. novembra, dan pozneje pa so trije zdravstveni tehniki prejeli izredno odpoved.

Direktorica je med nadzorom dejala, da neposredno po pacientovi smrti ni posumila na nepravilnosti in da ni vedela, da bi morala takšen dogodek prijaviti ministrstvu za zdravje. Glede usposabljanja zaposlenih za obravnavo nemirnih pacientov pa je navedla le nekaj izobraževanj v letih 2024 in 2025, kar je inšpekcija ocenila kot neustrezno glede na dejavnost ustanove.

Inšpekcija poudarja, da na podlagi doslej zbranih dejstev še ni mogoče dokončno pojasniti vseh okoliščin dogodka, zato bodo nadaljevali z nadzorom. Od Zavoda za nujno medicinsko pomoč mesta Zagreb bodo pridobili dodatno dokumentacijo in izjave zaposlenih, ki so sodelovali pri oskrbi pacienta. Zadevo bodo nato predali Hrvaški zdravniški zbornici in Hrvaški zbornici medicinskih sester za strokovno presojo ravnanja zdravnikov ter zdravstvenih tehnikov.

Odstopila direktorica bolnišnice

Odstopila je tudi direktorica Majda Grah, še poroča Net.hr. Ministrica za zdravje Irena Hrstić pričakuje sprejetje ustreznih ukrepov, sankcioniranje vodstva ustanove in razrešitev upravnega sveta zaradi neupoštevanja predpisanih protokolov za ravnanje v izrednih razmerah.

Zagrebški župan Tomislav Tomašević je sporočil, da je njen odstop prejel v četrtek zjutraj. "Rad bi še enkrat izrazil sožalje družini in prijateljem Kristiana Josipa Periša. Kar zadeva predlog za razrešitev direktorice bolnišnice Sveti Ivan, je ta postal brezpredmeten, saj sem prejel informacijo, da je danes zjutraj podala odstop," je dejal.

Poglavja:
Na vrh UGOTOVITVE VODSTVO ODSTOP
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