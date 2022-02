Po smrti policistov lov na sovražne spletne komentatorje

Kot pravi notranji minister zvezne dežele, bi lahko vsaj 102 od teh dejanj preganjali tudi na sodišču, poroča br.de.

Zaradi širjenja sovraštva so takoj po dogodku imenovali posebno skupino, ki je pod drobnogled vzela sovražne objave. Več oseb, ki naj bi bile odgovorne, so že identificirali.

Pristojni so sicer umor mlade policistke in policista označili za "strahopetni umor na najbolj brutalni način".

A to nekaterih spletnih komentatorjev ni ustavilo, da se družinam žrtev ne bi celo posmehovali in "slavili" hladnokrvnega umora obeh policistov. Oblasti so takšno početje ostro obsodile, tiste, ki so šli najdlje, pa nameravajo preganjati.

Po besedah ​​generalnega državnega tožilca Koblenza Jürgena Brauerja se v postopku ukvarjajo z obtožbami, kot so odobravanje kaznivih dejanj, omalovaževanje spomina na pokojne in spodbujanje sovraštva. Brauer je poudaril, da bi lahko bili kaznovani tudi všečki ali pritrdilni komentarji pod takšnimi zapisi na družbenih omrežjih.

Policija je sicer že prijela moškega, ki naj bi po spletu širil sovražne komentarje proti policistom in pozival k nasilju. 55-letnik naj bi na svoj Facebookov profil celo naložil dva videa, kjer je med drugim "svetoval", kako policiste zvabiti v zasedo na makadamsko cesto.

V preiskovalnem priporu se medtem nahajata osumljenca za umor policistov. 32-letnika in 38-letnika iz Posarja sumijo dveh umorov in komercialnega krivolova.