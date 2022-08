Po smrti porodnice odstopila portugalska ministrica za zdravje

"Ministrica za zdravje je danes predsedniku vlade podala odstopno izjavo, saj meni, da ne more več opravljati svoje funkcije," so danes zapisali v kratki izjavi za javnost. Portugalski premier Antonio Costa je v ločeni izjavi sporočil, da je sprejel njen odstop, in se ji zahvalil za njeno delo, med drugim za organizacijo uspešne kampanje cepljenja proti covidu-19.

Portugalska ministrica za zdravje Marta Temido je odstopila le nekaj ur po tem, ko so se pojavila poročila, da je v soboto umrla 34-letna turistka iz Indije, ki je med prevozom z reševalnim vozilom iz glavne lizbonske bolnišnice Santa Maria v drugo bolnišnico v prestolnici doživela srčni zastoj. Porodnico so premestili zaradi pomanjkanja prostora na oddelku za novorojenčke. Njen otrok se je po nujnem carskem rezu rodil zdrav, so sporočile oblasti.