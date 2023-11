Po smrti poskrbela za milijonski odpis medicinskih dolgov ljudi v stiski

V njej je zaprosila, naj ljudje v njen spomin darujejo denar za odplačilo medicinskih dolgov, piše BBC. Kot je povedala, je to načrtovala kot način praznovanja svojega življenja. Zapis na družbenih omrežjih se je začel s pretresljivimi besedami: "Če berete to, sem že umrla." Nadaljevala je: "Vsakega od vas sem imela rada z vsem srcem in vedela sem, da imate tudi vi radi mene. Da bi proslavila svoje življenje, sem poskrbela za odkup zdravstvenih dolgov drugih." Dodala je, da se zaveda, kako srečna je, da je imela dostop do visokokakovostne zdravstvene oskrbe in da si želi, da bi tudi drugi imeli to možnost.

Doslej je njeni družini uspelo zbrati že več kot 147.000 evrov za neprofitno kampanjo, v kateri organizacija odplača dolar medicinskega dolga za vsak doniran peni, kar pomeni, da ji je uspelo po smrti izbrisati že več kot 14 milijonov medicinskih dolgov, še poroča BBC.