19-letnik obtožen tihotapljenja čez Rokavski preliv, štiri osebe umrle

Štirje ljudje so umrli, 39 so jih rešili, ko se je v Rokavskem prelivu prevrnila ladja z migranti. Policija je po dogodku aretirala 19-letnika, ki so ga obtožili kaznivega dejanja tihotapljenja ljudi.

Najstnik je obtožen tihotapljenja ljudi. FOTO: AP Po nesreči, ki se je zgodila v sredo, je policija aretirala 19-letnega Ibrahimo Baha, ki nima stalnega naslova. Bah je bil obtožen zavestnega omogočanja poskusa prihoda v Združeno kraljestvo ljudem, za katere je vedel ali utemeljeno domneval, da so prosilci za azil, je sporočila kentska policija. Priprli so ga, danes pa bo stopil pred sodišče v Folkestonu, poroča Skynews. Spomnimo, da se je v Rokavskem prelivu ob obali Kenta blizu Dungenessa prevrnil čoln z migranti, v nesreči pa so umrli štirje ljudje, 39 so jih rešili. V obsežno reševalno akcijo so bili vključene britanska obalna straža, obmejne sile, kraljeva mornarica, francoska mornarica, pomagala pa je tudi policija iz Kenta. PREBERI ŠE V nesreči čolna v Rokavskem prelivu trije mrtvi Okoliščine smrti še vedno preiskujejo detektivi iz Kenta in Essexa ob pomoči Nacionalne kriminalistične agencije. Po vladnih podatkih se je sicer na nevarno pot čez Rokavski preliv podalo že 44.000 ljudi.