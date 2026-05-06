Po smrti štirih migrantov tihotapec še vedno na begu

Na območju občine Netretić so v nedeljo pozno zvečer našli 13 tujih državljanov ter še štiri mrtve moške in dva huje poškodovana, ki so ju odpeljali v bolnišnico v Karlovcu. Še 11 migrantov iz skupine je prišlo v Slovenijo, a so jih že vrnili na Hrvaško.

Eden od dveh poškodovanih okreva, drugega pa so v torek po navedbah bolnišničnega osebja zaradi poslabšanega zdravstvenega stanja premestili na oddelek intenzivne nege. Ob sprejemu je bil med drugim dehidriran in podhlajen, imel pa je tudi udarnine.

Migrante je ob meji s Slovenijo pustil tihotapec, ki jih je tja pripeljal z manjšim tovornim vozilom. V njem je bilo skupno 34 ljudi, je davi za hrvaško javno radiotelevizijo HRT povedal vodja uprave za mejo hrvaškega notranjega ministrstva Zoran Ničeno. "Tovorni prostor je bil očitno premajhen za vse osebe v njem. Štiri osebe so najverjetneje umrle zaradi zadušitve," je dejal.