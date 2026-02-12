Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Po smrti štiriletnice umrl še 38-letni moški

Čačak, 12. 02. 2026 12.23 pred 42 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.V.
Maksilofacialni kirurg

V Splošni bolnišnici Čačak sta se v zadnjem tednu zgodila dva tragična dogodka. Najprej je po operaciji žrelnice umrla štiriletna deklica, zdaj pa je, po enakem kirurškem posegu, umrl še 38-letni moški. Ker gre za dva smrtna primera v relativno kratkem času, je takoj ukrepalo ministrstvo za zdravje, v bolnišnico poslalo svoje inšpektorje, sprejete pa so bile tudi radikalne kadrovske spremembe.

Srbija se je nedavno ovila v temo, ko je v Splošni bolnišnici Čačak po rutinski operaciji umrla štiriletna deklica. Vršilec dolžnosti direktorja SB Čačak Dejan Dabić je nemudoma odstopil, v teku pa je že zunanji strokovni nadzor dela.

"Deklica je imela rutinsko operacijo žrelnice. Po operaciji je prišlo do zapletov, zato so deklico istega dne prepeljali v Beograd, a je tam umrla," je bila prva informacija, ki je 9. februarja prišla v medije. In če so v bolnišnici menili, da bodo stvar pometli pod preprogo, so se grdo ušteli. Javnost in seveda družine preminule deklice so zahtevale odgovore in prevzem odgovornosti.

Operacija
Operacija
FOTO: Shutterstock

A komaj se je začel notranji nadzor, že se je včeraj zgodil še en tragični dogodek, na las podoben dekličinemu. 38-letni moški je prav tako umrl po rutinski operaciji žrelnice, piše Telegraf. Pacient naj bi sicer dalj časa trpel zaradi težav z dihanjem. Kot so povedali v SB Čačak, se je 38-letnik sam prijavil na navedeni kirurški poseg zaradi dihalnih težav. "S teževami se je spopadal več let, pri čemer se je tudi zavedal tveganj samega posega zaradi drugih pridruženih bolezni, za katerimi je bolehal."

Štiriletna deklica pa ni imela nobenih zdravstvenih težav, razen teh z žrelnico, a je tovrstna operacija precej pogosta pri otrocih. "Ena izmed medicinskih sester mi je rekla, da je operacija končana in da mojo hči budijo, po nekem času pa se je vrnila v operacijsko sobo in je ni bilo ven več kot tri ure. Ko je prišla nazaj v čakalnico, mi je rekla, da ne ve, kaj se je zgodilo in da je hči v zelo težkem stanju, da upajo, da bo preživela," je povedala njena mama. 

Ker gre za drugi smrtni primer na istem oddelku v kratkem časovnem obdobju, je ministrstvo za zdravje sprožilo korenite ukrepe. Takoj po prejemu informacije so v Čačak napotili inšpektorje, sprejete pa so bile tudi radikalne kadrovske spremembe. Po odločitvi ministra za zdravje Zlatiborja Lončarja so vodenje ORL-oddelka v bolnišnici prevzeli zdravniki iz Univerzitetnega kliničnega centra Srbije in UKC Kragujevac. Ta sektor bodo vodili, dokler ne bodo ugotovljene vse okoliščine, ki so v kratkem časovnem obdobju privedle do dveh smrtnih primerov na tem oddelku.

Poleg tega je Lončar izvedel še širši ukrep, ki zajema celotno ustanovo. Izdan je bil ukaz o prevzemu vodenja SB Čačak do nadaljnjega.

 

operacija žrelnica čačak srbija

Spopadi v prestolnici, poraz peronistov v senatu

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Colgate
12. 02. 2026 13.24
Srbsko zdravje je v obupnem stanju. Kdor more iz zdravstva gre v tujino. Prihajajo zdravniki z sumljivimi diplomami, zato pa je tako visoka smrtnost za take dokaj nezahtevne operacije. Da o porodih ne govorimo - Srbija ima še zmeraj zelo visoko smrtnost novorojenčkov pri porodu, glede na ostale države.
Odgovori
0 0
MasteRbee
12. 02. 2026 13.16
Vsi sposobni zdravniki so odšli v obljubljene dežele. Slovenija kar marljivo izgublja ta sloves.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Za seboj pustil šest otrok
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Marmaduke Vanderpump je tu! Čustven poklon dedku
Marmaduke Vanderpump je tu! Čustven poklon dedku
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
zadovoljna
Portal
Anamaria z neverjetno postavo zgolj dva meseca po porodu
Srčna Pia vztraja pri pošteni igri in zavrača krajo na tržnici
Srčna Pia vztraja pri pošteni igri in zavrača krajo na tržnici
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
vizita
Portal
Kako je kolorektalni rak zaznamoval življenje Jamesa Van Der Beeka
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
cekin
Portal
Zvišanje plač v prvi polovici leta napoveduje 65 odstotkov slovenskih delodajalcev
Za toliko se bo letos zvišal regres
Za toliko se bo letos zvišal regres
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
moskisvet
Portal
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Umrl igralec, ki smo ga vsi dobro poznali
Umrl igralec, ki smo ga vsi dobro poznali
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
dominvrt
Portal
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
10 imen za pse s čudovitim pomenom
10 imen za pse s čudovitim pomenom
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
voyo
Portal
Ukradeno življenje
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534