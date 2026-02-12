Po smrti štiriletnice umrl še 38-letni moški

"Deklica je imela rutinsko operacijo žrelnice. Po operaciji je prišlo do zapletov, zato so deklico istega dne prepeljali v Beograd, a je tam umrla," je bila prva informacija, ki je 9. februarja prišla v medije. In če so v bolnišnici menili, da bodo stvar pometli pod preprogo, so se grdo ušteli. Javnost in seveda družine preminule deklice so zahtevale odgovore in prevzem odgovornosti.

Srbija se je nedavno ovila v temo, ko je v Splošni bolnišnici Čačak po rutinski operaciji umrla štiriletna deklica. Vršilec dolžnosti direktorja SB Čačak Dejan Dabić je nemudoma odstopil, v teku pa je že zunanji strokovni nadzor dela.

A komaj se je začel notranji nadzor, že se je včeraj zgodil še en tragični dogodek, na las podoben dekličinemu. 38-letni moški je prav tako umrl po rutinski operaciji žrelnice, piše Telegraf. Pacient naj bi sicer dalj časa trpel zaradi težav z dihanjem. Kot so povedali v SB Čačak, se je 38-letnik sam prijavil na navedeni kirurški poseg zaradi dihalnih težav. "S teževami se je spopadal več let, pri čemer se je tudi zavedal tveganj samega posega zaradi drugih pridruženih bolezni, za katerimi je bolehal."

Štiriletna deklica pa ni imela nobenih zdravstvenih težav, razen teh z žrelnico, a je tovrstna operacija precej pogosta pri otrocih. "Ena izmed medicinskih sester mi je rekla, da je operacija končana in da mojo hči budijo, po nekem času pa se je vrnila v operacijsko sobo in je ni bilo ven več kot tri ure. Ko je prišla nazaj v čakalnico, mi je rekla, da ne ve, kaj se je zgodilo in da je hči v zelo težkem stanju, da upajo, da bo preživela," je povedala njena mama.

Ker gre za drugi smrtni primer na istem oddelku v kratkem časovnem obdobju, je ministrstvo za zdravje sprožilo korenite ukrepe. Takoj po prejemu informacije so v Čačak napotili inšpektorje, sprejete pa so bile tudi radikalne kadrovske spremembe. Po odločitvi ministra za zdravje Zlatiborja Lončarja so vodenje ORL-oddelka v bolnišnici prevzeli zdravniki iz Univerzitetnega kliničnega centra Srbije in UKC Kragujevac. Ta sektor bodo vodili, dokler ne bodo ugotovljene vse okoliščine, ki so v kratkem časovnem obdobju privedle do dveh smrtnih primerov na tem oddelku.

Poleg tega je Lončar izvedel še širši ukrep, ki zajema celotno ustanovo. Izdan je bil ukaz o prevzemu vodenja SB Čačak do nadaljnjega.