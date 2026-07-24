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Po smrti treh otrok Italija zaostruje varnostna pravila za bazene

Rim, 24. 07. 2026 15.08 pred 30 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.V.
Plavanje v bazenu (Slika je simbolična)

Po nesrečah, ki so samo julija zahtevale življenja treh otrok na bazenih v Italiji, se zdaj zaostrujejo varnostni standardi. Kar je najbolj pomembno, je, da bodo zdaj morali sistemi za kroženje vode in sesalni odtoki izpolnjevati takšne varnostne standarde, ki bodo preprečili nastanek nevarnega sesalnega učinka.

Italijanska poslanska zbornica je potrdila dopolnilo k odloku o športu, ki zaostruje varnostne standarde v bazenih, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Predlog je bil sprejet z dvostransko podporo in 244 glasovi za. Nova pravila veljajo za javne bazene, zasebne bazene, odprte za javnost, ter bazene v skupni uporabi, veljati pa bodo začela že 1. avgusta.

Predlagan je bil tudi ukrep obveznega nošenja plavalne kape za mlajše od 16 let, ki ga je predlagala poslanka stranke Liga, vendar ni bil sprejet.

Plavanje v bazenu (Slika je simbolična)
Plavanje v bazenu (Slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Zakon sicer uvaja stroge sankcije za upravljalce bazenov, če ne bodo izpolnili zahteve. Objekt bo takoj zaprt, če ne bo ustrezno prilagojen. Dopolnilo predvideva tudi ustanovitev sklada v višini 4,7 milijona evrov za leto 2026, namenjenega posodobitvi javnih bazenov.

Čeprav je bil zakon sprejet s podporo tako koalicije kot opozicije, razprava v parlamentu ni minila brez sporov. Opozicijske stranke so napovedale podporo zakonu "iz občutka odgovornosti", hkrati pa ostro kritizirale vlado. Očitale so ji, da je predlog v parlament vložila šele v zadnjem trenutku, besedilo zakona pa označile za preveč splošno, da bi lahko zagotovilo resnično izboljšanje varnosti.

Spomnimo

Zaostritev pravil je bila nujna zaradi zadnjih tragičnih dogodkov, v katerih so bile žrtve otroci. Sredi julija je v letovišču Sestri Levante umrla 11-letna deklica, potem ko so se ji lasje zataknili v sesalni odprtini bazena. Po nesreči so jo prepeljali v bolnišnico, kjer je umrla.

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18. julija se je v kraju Milano Marittima v bazenu hotela utopila štiriletna deklica iz Avstrije. Včeraj pa je v kraju Monterotondo umrl petletni deček, ki mu je nenadoma postalo slabo v otroškem bazenu. Zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti so preiskovalci uvedli postopek proti trem osebam.

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V Italiji so sicer v letih 2024 in 2025 zabeležili 604 utopitev. Od tega se jih je 37 zgodilo v bazenih.

Tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ob svetovnem dnevu preprečevanja utopitev, ki ga Združeni narodi obeležujejo 25. julija, opozarja, da utopitve po svetu vsako leto zahtevajo več kot 300.000 življenj. Skoraj četrtina žrtev so otroci, mlajši od pet let. Utopitve sodijo med deset najpogostejših vzrokov smrti otrok, starih od pet do 14 let, tveganje pa se zaradi podnebnih sprememb še povečuje.

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KOMENTARJI1

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Moderni mislec
24. 07. 2026 16.00
Ta sesalna moč bi morala biti strogo prepovedana. Glede na to, da se otroci, ki že znajo plavati, kopajo v vseh bazenih, je nujno pomembno, da se to porihta. Grozljivo. Pa že par let nazaj sem na francoskem mediju bral, da je samo v ZDA od leta 1990 do danes 130 primerov ujetja v masažnih in bazenskih odtokih, od tega jih je 27 umrlo. Kako to, da po vsem tem (po vsem svetu je teh primerov še ogromno več), niso sposobni porihtati tega. Nisem pravi človek za rešitve, ampak mislim, da jih je po svetu ogromno, da bi v vseh teh desetletjih že lahko kaj naredili glede tega.
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