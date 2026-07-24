Po smrti treh otrok Italija zaostruje varnostna pravila za bazene

Italijanska poslanska zbornica je potrdila dopolnilo k odloku o športu, ki zaostruje varnostne standarde v bazenih, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Predlog je bil sprejet z dvostransko podporo in 244 glasovi za. Nova pravila veljajo za javne bazene, zasebne bazene, odprte za javnost, ter bazene v skupni uporabi, veljati pa bodo začela že 1. avgusta. Predlagan je bil tudi ukrep obveznega nošenja plavalne kape za mlajše od 16 let, ki ga je predlagala poslanka stranke Liga, vendar ni bil sprejet.

Plavanje v bazenu (Slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Zakon sicer uvaja stroge sankcije za upravljalce bazenov, če ne bodo izpolnili zahteve. Objekt bo takoj zaprt, če ne bo ustrezno prilagojen. Dopolnilo predvideva tudi ustanovitev sklada v višini 4,7 milijona evrov za leto 2026, namenjenega posodobitvi javnih bazenov. Čeprav je bil zakon sprejet s podporo tako koalicije kot opozicije, razprava v parlamentu ni minila brez sporov. Opozicijske stranke so napovedale podporo zakonu "iz občutka odgovornosti", hkrati pa ostro kritizirale vlado. Očitale so ji, da je predlog v parlament vložila šele v zadnjem trenutku, besedilo zakona pa označile za preveč splošno, da bi lahko zagotovilo resnično izboljšanje varnosti.

Spomnimo

Zaostritev pravil je bila nujna zaradi zadnjih tragičnih dogodkov, v katerih so bile žrtve otroci. Sredi julija je v letovišču Sestri Levante umrla 11-letna deklica, potem ko so se ji lasje zataknili v sesalni odprtini bazena. Po nesreči so jo prepeljali v bolnišnico, kjer je umrla.

18. julija se je v kraju Milano Marittima v bazenu hotela utopila štiriletna deklica iz Avstrije. Včeraj pa je v kraju Monterotondo umrl petletni deček, ki mu je nenadoma postalo slabo v otroškem bazenu. Zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti so preiskovalci uvedli postopek proti trem osebam.