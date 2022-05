Po smrti triletnice, iz katere so 'izganjali hudiča', aretirali dve osebi

Ta teden so zaradi obtožb o zlorabi otrok, ki je povzročila smrt, aretirali dekličinega dedka Reneja Trigueros-Hernandeza in strica Reneja Hernandez-Santosa , je v izjavi zapisala policijska uprava San Joseja.

Triletna deklica Arely Naomi Procto r je umrla septembra lani, po tem, ko so njeni družinski člani v majhni binkoštni cerkvi Iglesia Apostoles y Profetas v San Joseju izvedli eksorcizem, saj so verjeli, da jo je "obsedel zli duh", je razvidno iz sodnih dokumentov.

Mama verjela, da je hči obsedena, ker se je "občasno zbujala in vreščala"

Glede na sodne zapise je Claudia Hernandez-Santos policiji povedala, da verjame, da je bila njena hči obsedena, ker se je "občasno zbujala in vreščala ali jokala". Z bratom sta otroka 24. septembra 2021 zgodaj zjutraj pripeljala v cerkev, da bi iz nje "izgnala hudiča".

Hernandez-Santosova je policiji povedala, da je deklici v grlo potisnila prst, da bi povzročila bruhanje, in da je deklica vmes "večkrat zaspala", piše v sodnih dokumentih. Mama naj bi deklici odrekala hrano, med izganjanjem naj bi jo držala in stiskala za vrat, medtem ko sta jo dedek in stric držala, da je bila pri miru. Deklica je imela po vratu več modric. Družina je policijo poklicala dobri dve uri po tem, ko se ni več odzivala.

Dedek je medtem prejšnji teden za medij Mercury News pojasnjeval, da je obred opravil, da bi deklico "osvobodil zli duhov". "Če boste prebrali Sveto pismo, boste videli, da Jezus odganja demone in ozdravi bolne ljudi," je povedal za časopis. "Ne gre za to, da bi obred opravil takrat, kot sam želim, ampak takrat, ko Bog želi nekoga ozdraviti. Pridigar je kot božje orodje, mi samo naredimo, kar nam bog naroči," je še povedal.

"Teh stvari ne smemo mešati z Bogom ... To so satanske stvari"

Santiago Garcia, lastnik doma, kjer deluje cerkev, je za omenjeni časopis povedal, da ga med izvajanjem eksorcizma ni bilo doma in da ni vedel, kaj se dogaja, dokler ni prispela policija. "Dedek mi je rekel, da so molili, saj so mislili, da bo z molitvijo prišel Sveti Duh in jo rešil ... Mama mi je rekla, da je poskušala iz deklice iztisniti demone," je dejal Garcia. "Zelo grozno. Zelo, zelo grozno," je dodal.

Po mnenju različnih članov cerkva, ki so povezane s cerkvijo San Jose, obstajajo velike razlike v njihovih doktrinah in praksah. V pogovoru za Mercury News je pastor Rafael Escobar, ki vodi sestrsko cerkev na tem območju, incident opisal kot "šokanten", svojo organizacijo pa od dogodka distanciral.

"Cerkev, zakoreninjena v Boga, sploh nima veze z eksorcizmom, teh stvari ne smemo mešati z Bogom ... To so satanske stvari," je dejal in dodal, da v njihovi cerkvi to ni nekaj običajnega in da kaj takšnega ne prakticirajo. "Res me je zelo šokiralo," je dodal.