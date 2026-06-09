Po smrti dečka na šoli psihološka pomoč učencem in zaposlenim

Na šoli poudarjajo, da sodelujejo s pristojnimi organi, ki vodijo preiskavo, in da podrobnosti o okoliščinah tragedije ne morejo komentirati, dokler niso zaključeni uradni postopki.

V odgovoru za Net.hr so dejali, da so podali zahtevo za sodelovanje s krizno intervencijsko ekipo za zagotavljanje psihološke pomoči vsem učencem in zaposlenim, ki so bili prisotni med tragedijo ali jih je ta prizadela. Dodali so, da bodo o tem staršem poslali posebno obvestilo.

"O dogodku so bili nemudoma obveščeni pristojna policijska postaja, nujna medicinska pomoč, ustanovitelj, Mestna občina Velika Gorica in pristojni upravni organ Ministrstva za znanost, izobraževanje in mladino," so sporočili iz šole. Mesto Velika Gorica je šoli, staršem, učencem in zaposlenim ponudilo vse strokovne vire.