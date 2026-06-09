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Po smrti dečka na šoli psihološka pomoč učencem in zaposlenim

Velika Gorica, 09. 06. 2026 10.35 pred 19 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Črna zastava na hrvaški OŠ

Osnovna šola Velika Gorica, kjer se je v ponedeljek med obrokom zadušil devetletni učenec, je družini pokojnega dečka izrazila sožalje in dejala, da so v teh težkih časih v mislih z njimi. Podali so tudi zahtevo za sodelovanje s krizno intervencijsko ekipo za zagotavljanje psihološke pomoči vsem učencem in zaposlenim.

Na šoli poudarjajo, da sodelujejo s pristojnimi organi, ki vodijo preiskavo, in da podrobnosti o okoliščinah tragedije ne morejo komentirati, dokler niso zaključeni uradni postopki.

V odgovoru za Net.hr so dejali, da so podali zahtevo za sodelovanje s krizno intervencijsko ekipo za zagotavljanje psihološke pomoči vsem učencem in zaposlenim, ki so bili prisotni med tragedijo ali jih je ta prizadela. Dodali so, da bodo o tem staršem poslali posebno obvestilo.

"O dogodku so bili nemudoma obveščeni pristojna policijska postaja, nujna medicinska pomoč, ustanovitelj, Mestna občina Velika Gorica in pristojni upravni organ Ministrstva za znanost, izobraževanje in mladino," so sporočili iz šole. Mesto Velika Gorica je šoli, staršem, učencem in zaposlenim ponudilo vse strokovne vire.

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Kot smo poročali, je deček med glavnim odmorom jedel krof in se v nekem trenutku začel dušiti. Kljub temu da so mu učitelji priskočili na pomoč in je reševalno vozilo prispelo v rekordnem času, otroka ni bilo mogoče rešiti. Po 50 minutah so reševalci s postopkom oživljanja prenehali, saj mu ni bilo več pomoči. Otroci, ki so bili poleg njega, so povedali, da je takoj pomodrel, nehal dihati in izgubil zavest.

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