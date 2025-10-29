Po smrti vojaka Izrael znova napadel Gazo: umrlo več kot 100 ljudi

Napadi na palestinsko ozemlje se nadaljujejo. Izrael je namreč Hamas obtožil, da je v njihovem napadu na Gazo umrl izraelski vojak, očita pa jim tudi kršitve dogovora o vrnitvi trupel izraelskih talcev. Palestinsko gibanje medtem zatrjuje, da za napad niso odgovorni, puščico pa usmerja v Izrael, češ da skušajo zgolj spodkopati sporazum. V novih izraelskih napadih na Gazo je medtem po besedah tamkajšnjega ministrstva za zdravje znova umrlo več kot 100 ljudi.

V novem valu izraelskih napadov v Gazi so v torek zvečer umrli najmanj 104 Palestinci, je po poročanju BBC-ja sporočilo ministrstvo za zdravje, ki ga vodi palestinsko gibanje Hamas. Med žrtvami je po njihovih navedbah tudi 46 otrok in 20 žensk, več kot 250 oseb pa je bilo v napadih ranjenih. V napadih so bili zadeti številni domovi, stanovanjski bloki in šole. Tarče so bile v mestu Gaza in Beit Lahia na severu Gaze, Bureiju in Nuseiratu v središču ter Khan Younisu na jugu.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP



Nov izraelski napad na Gazo icon-picture-layer-2 1 / 3

V Sabri (soseski na jugu Gaze) so izpod ruševin doma potegnili tri osebe, v mestnem begunskem taborišču Bureij je bilo medtem ubitih pet članov družine Abu Sharar. Številni žalujoči so se zbrali tudi v bolnišnici Nasser v Khan Younisu ter objokovali smrt matere Bayan al-Shawaf in njenih štirih otrok.

Izrael z obtožbami: Hamas je v napadu ubil našega vojaka

Da so napadli "na desetine terorističnih tarč in teroristov", je potrdila tudi izraelska vojska (IDF), ki pravi, da so bili napadi odgovor na kršitve sporazuma o prekinitvi ognja s strani Hamasa. Ob tem so sicer zatrdili, da bodo "še naprej spoštovali sporazum o premirju, a da se bodo odločno odzvali na vsako njegovo kršitev". V kratki izjavi, ki jo je v torek zvečer objavil urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, so medtem zapisali, da je premier ukazal IDF, naj izvede "odločne napade" na Gazo, vendar ni navedel razlogov za to.

Krsta z izraelskim vojakom FOTO: AP icon-expand

Izraelski obrambni minister je medtem Hamas obtožil za napad v Gazi, v katerem je bil ubit izraelski vojak (višji narednik Yona Efraim Feldbaum), očita pa jim tudi kršitev dogovora o vrnitvi trupel umrlih talcev. "Hamas je z napadom na naše vojake prestopil vse meje," je dejal. Hamas sicer trdi, da za napad niso odgovorni ter puščico usmerja v Izrael, saj da skušajo zgolj spodkopati dogovorjeni sporazum.

Trump: Premirja ne more ogroziti nič