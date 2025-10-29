Svetli način
Tujina

Po smrti vojaka Izrael znova napadel Gazo: umrlo več kot 100 ljudi

Gaza, 29. 10. 2025 17.08 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Napadi na palestinsko ozemlje se nadaljujejo. Izrael je namreč Hamas obtožil, da je v njihovem napadu na Gazo umrl izraelski vojak, očita pa jim tudi kršitve dogovora o vrnitvi trupel izraelskih talcev. Palestinsko gibanje medtem zatrjuje, da za napad niso odgovorni, puščico pa usmerja v Izrael, češ da skušajo zgolj spodkopati sporazum. V novih izraelskih napadih na Gazo je medtem po besedah tamkajšnjega ministrstva za zdravje znova umrlo več kot 100 ljudi.

V novem valu izraelskih napadov v Gazi so v torek zvečer umrli najmanj 104 Palestinci, je po poročanju BBC-ja sporočilo ministrstvo za zdravje, ki ga vodi palestinsko gibanje Hamas. Med žrtvami je po njihovih navedbah tudi 46 otrok in 20 žensk, več kot 250 oseb pa je bilo v napadih ranjenih.

V napadih so bili zadeti številni domovi, stanovanjski bloki in šole. Tarče so bile v mestu Gaza in Beit Lahia na severu Gaze, Bureiju in Nuseiratu v središču ter Khan Younisu na jugu.

V Sabri (soseski na jugu Gaze) so izpod ruševin doma potegnili tri osebe, v mestnem begunskem taborišču Bureij je bilo medtem ubitih pet članov družine Abu Sharar. Številni žalujoči so se zbrali tudi v bolnišnici Nasser v Khan Younisu ter objokovali smrt matere Bayan al-Shawaf in njenih štirih otrok.

Izrael z obtožbami: Hamas je v napadu ubil našega vojaka

Da so napadli "na desetine terorističnih tarč in teroristov", je potrdila tudi izraelska vojska (IDF), ki pravi, da so bili napadi odgovor na kršitve sporazuma o prekinitvi ognja s strani Hamasa. Ob tem so sicer zatrdili, da bodo "še naprej spoštovali sporazum o premirju, a da se bodo odločno odzvali na vsako njegovo kršitev".

V kratki izjavi, ki jo je v torek zvečer objavil urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, so medtem zapisali, da je premier ukazal IDF, naj izvede "odločne napade" na Gazo, vendar ni navedel razlogov za to.

Krsta z izraelskim vojakom
Krsta z izraelskim vojakom FOTO: AP

Izraelski obrambni minister je medtem Hamas obtožil za napad v Gazi, v katerem je bil ubit izraelski vojak (višji narednik Yona Efraim Feldbaum), očita pa jim tudi kršitev dogovora o vrnitvi trupel umrlih talcev. "Hamas je z napadom na naše vojake prestopil vse meje," je dejal.

Hamas sicer trdi, da za napad niso odgovorni ter puščico usmerja v Izrael, saj da skušajo zgolj spodkopati dogovorjeni sporazum.

Trump: Premirja ne more ogroziti nič

Ameriški predsednik Donald Trump vztraja, da premirja ne more ogroziti nič. Ob tem sicer meni, da bi lahko Izrael "vrnil udarec", če bi tarča postali njihovi vojaki. "Kot razumem, so ubili izraelskega vojaka. Izraelci so torej udarili nazaj, kar je tudi prav," je Trump dejal na krovu letala Air Force One.

Ob tem je ocenil, da je Hamas "zelo majhen del miru na Bližnjem vzhodu" in da se mora zato obnašati temu primerno.

palestina izrrael gaza napadi
