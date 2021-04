Po smrti Daunteja Wrighta odstopila vodja policije in policistka

Medtem so včeraj že tretjo noč zapored v Brooklyn Cityju potekali protesti proti policijskemu nasilju, ki so zahtevali pravico za 20-letnika. Nadaljevali so se tudi spopadi med protestniki, ki so v policijsko upravo metali steklenice, in policijo, ki jim je odgovorila s solzivcem, svetlobnimi granatami in gumijastimi naboji.

Policija je do torka zjutraj v mestu že aretirala okoli 40 ljudi, nekaj pa tudi v okolici, kjer so kljub policijski uri, ki jo je za širše mestno območje Minneapolisa razglasil guverner Minnesote Tim Walz, prav tako potekali manjši protesti.

Policija je Wrighta v nedeljo ustavila zaradi pretečene registracije. Ugotovili so, da je bil zaradi lanskega incidenta s pištolo izdan nalog za njegovo aretacijo, zato so ga skušali vkleniti, a je Wright zbežal v avtomobil in skušal odpeljati. Potterjeva ga je opozorila, da bo uporabila elektrošok, a je nato namesto njega po nesreči uporabila pištolo in ga z enim nabojem ustrelila naravnost v prsi.