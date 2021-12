Po smrtni nesreči prenehali uporabljati Teslina vozila

V nesreči je bil udeležen taksist, izven delovnega časa, ki je svojo družino odpeljal v restavracijo, piše v poročilu. Francoski mediji poročajo, da je vozilo trčilo v dva pešca, semafor in kombi.

Teslina podporna tehnologija svojim vozilom omogoča samodejno krmiljenje, pospeševanje in zaviranje. Toda podjetje so obtožili, da zavaja, saj tehnologija ne poganja avtomobila samodejno, vozniki pa morajo ves čas ohranjati nadzor in pozornost. Tesla je to funkcijo tržila kot "avtopilot" in obljubila "popolno samostojno vožnjo", ki je zdaj nekaterim uporabnikom na voljo v različici beta.

Uporabniki so v preteklosti pogosto zlorabljali sistem, od uporabe telefonov, medtem ko je avto vozil brez nadzora, do menjave avtomobilskih sedežev in brez voznika za volanom.

V začetku tega leta so ameriške oblasti po enajstih nesrečah Tesle od leta 2018, v katerih so bila udeležena reševalna vozila, začele uradno preiskavo sistema avtopilota.