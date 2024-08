Po smrtonosni tragediji posadka in domačini v šoku: 'Vse so opazovali'

Kako se je lahko grozljiva nesreča na Malem Lošinju sploh zgodila? Kako je lahko uvozna klančina padla s trajekta ter pod seboj pokopala več oseb? To je vprašanje, na katerega skušajo odgovoriti preiskovalci nesreče. Kot je za RTL povedal kapitan Reške pristaniške kapitanije Darko Glažar je imel trajekt, ki je na otok iz Zadra prispel ob 15.10, vsa veljavna potrdila za plovbo. Certifikati bi mu veljali do novembra, ko bi opravili redni servis in pregled plovila.

Kot smo poročali že včeraj, je uvozna klančina s trajekta Lastovo, ki bi se moral proti Zadru vrniti ob 16. uri, padla na štiri osebe, zaposlene pri Jadroliniji. Trije mornarji so umrli, eden pa je v incidentu utrpel hujše poškodbe. Zdravnik iz nujne medicinske pomoči KBC Rijeka Slađan Srdoć je za HRT zvečer povedal nekoliko več informacij o poškodovancu: "Poškodovano ima ramo, križ, verjetno tudi medenico, a je pri zavesti in brez poškodbe glave."

Kot poroča Net.hr , so pristojni ogled opravili že v nedeljo, z razširjeno preiskavo pa nadaljujejo tudi danes. "Preiskava še poteka, o podrobnostih ne morem govoriti. Končati moramo navtično in varnostno preiskavo, priti mora tudi Agencija za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč. Kmalu bomo vedeli, kaj je bil vzrok za to tragedijo," je v nedeljo dejal Glažar.

Na pomoč preživelemu mornarju Jadrolinije, ki je padel v morje, je po poročanju Jutarnjega lista priskočil domačin, ki je imel v bližini privez za čoln. Skočil je v morje in ponesrečenca spravil na raft, nato pa ga je prevzelo reševalno vozilo in prepeljalo v Reko. Net.hr sicer poroča, da so ga iz morja izvlekli gasilci, kasneje pa da so pristojni sporočili, da so njegove poškodbe lažje.

Po neuradnih informacijah medija naj bi se nesreča zgodila, ko so bili mornarji pod rampo in jo poskušali popraviti, saj naj bi se zataknila med prejšnjim vkrcavanjem in izkrcanjem. To so storili, preden so avtomobilom dovolili vkrcanje na trajekt.

Tresk, ki je zatresel hiše, sledil je šok

Za hrvaške medije pa so spregovorili tamkajšnji domačini, ki takšne tragedije ne pomnijo. Tresk 10-tonske uvozne klančine, ko je ta padla s trajekta, je bil namreč po njihovih pričevanjih tako močan, da so se tresle sosednje hiše. Gasilska postaja je od kraja dogodka oddaljena le dvesto metrov stran, zato so po tresku nemudoma prihiteli na pomoč.