Po smrtonosnih protestih napovedujejo nove: 'Ne morete nas vseh pobiti'

Kenijski predsednik William Ruto je po smrtonosnih protivladnih protestih v prestolnici Nairobi za nasilje obtožil "skupino organiziranih kriminalcev", ki da so se infiltrirali med demonstrante. Napovedal je oster odziv, policiji pa se je medtem na ulicah pridružila vojska. Zaskrbljenost nad razmerami so izrazili tudi Združeni narodi.

Med torkovimi protivladnimi protesti proti predlaganemu davčnemu zakonu je po navedbah oblasti umrlo najmanj 22 ljudi, od tega 19 v Nairobiju. Več deset ljudi je bilo ranjenih. Protestniki so po poročanju medijev prebili policijske barikade in vdrli v parlament, kjer so povzročili uničenje. Oblasti so sprožile preiskavo. Kenijski obrambni minister Aden Bare je v odziv na izgrede na ulice v pomoč policiji poslal vojsko, predsednik Ruto pa je napovedal, da oblasti ne bodo tolerirale nasilja in anarhije.

Protesti v Keniji icon-picture-layer-2 1 / 6

V večernem televizijskem nagovoru je predsednik "skupino organiziranih kriminalcev" obtožil, da so ugrabili proteste, ki so sicer v številnih drugih mestih potekali mirno. Dogajanje v Nairobiju je ob tem označil za resno grožnjo državni varnosti. Po poročanju dopisnika francoske tiskovne agencije AFP je danes v bližini parlamenta okrepljena prisotnost policije, hkrati pa je v zraku še čutiti vonj solzivca. Zaskrbljenost nad razmerami je v imenu generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa že izrazil njegov tiskovni predstavnik, ki je ob tem dejal, da je prvi mož ZN žalosten zaradi poročil o smrtih in poškodbah, ki jim niso ušli niti novinarji in zdravstveni delavci.

Kenijsko združenje zdravnikov je danes opozorilo, da bo število mrtvih še naraslo, predsednik združenja pa je ob tem dejal, da še nikoli ni videl "takšne ravni nasilja nad neoboroženimi ljudmi". A protestov še zdaleč ni konec. Protestniki so že pozvali sodržavljane, naj se v četrtek znova odpravijo na ulice in se spomnijo "padlih". "Ne morete nas pobiti vseh," je dejal novinar in aktivist Hanifa Adan. "Jutri bomo spet mirno korakali." Ob tem je poudaril, da "vsa suverena oblast pripada kenijskemu ljudstvu", in pozval demonstrante naj se oblečejo v oblačila bele barve.

