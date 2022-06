Po snemanju orgije bataljonu padalskega polka odpovedali napotitev na Balkan

Okoli 300 vojaškim padalcem so odpovedali letno napotitev Nata na Balkan, potem ko so se v javnosti pojavili videoposnetki orgije v vojašnici. Novi vodja britanske vojske general Sir Patrick Sanders je dejal, da je "začasno izgubil zaupanje" v 3. bataljon padalskega polka. Kot je dodal, ni pripravljen tvegati misije ali ugleda britanske vojske, zato je odpovedal napotitev bataljona na Balkan, poroča The Guardian.

V začetku meseca je policija začela s preiskavo osmih padalcev iz 16. zračno-jurišne brigade, ki so bili posneti med sporazumno orgijo s civilistko. Več deset drugih vojakov je medtem dogajanje opazovalo.