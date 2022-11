Po snežnem metežu prizori zimske idile v Gorskem kotarju

Kot poroča tudi slovenski Prometno-informacijski center zaradi zimskih razmer na hrvaški strani velja prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike, prek mejnih prehodov, Petrina, Babno Polje in Podplanina.

Kot smo poročali, so včeraj v popoldanskih urah so včeraj sneg najprej dočakali na Zavižanu, do večera pa so se padavine razširile čez ves Gorski kotar. Največ snega je zapadlo v Ravni Gori. Kot poročajo hrvaški mediji, je močno snežilo tudi na avtocesti E65. Kot je poročal Index.hr, so znotraj sistema Meteoalarm včeraj izdali tudi opozorila. Rdeče opozorilo je bilo razglašeno za podvelebitsko območje zaradi nevihtne burje, ki bo sicer pihala še danes.