Po snežni nevihti v Grčiji: brez elektrike več deset tisoč gospodinjstev

V Grčiji je po sneženju in mrazu, ki sta državo zajela v zadnjih dneh in zahtevala tri življenja, brez elektrike še vedno več deset tisoč gospodinjstev. Pristojne službe si prizadevajo čim prej znova vzpostaviti oskrbo z električno energijo, pri tem pa jim z odstranjevanjem podrtih dreves pomagajo tudi civilna zaščita, gasilci in vojska.

Samo na širšem območju Aten se je zaradi snega in močnega vetra v minulih dneh podrlo okoli 900 dreves, brez elektrike pa je ostalo skupno okoli 250.000 gospodinjstev, je za grško državno televizijo ERT dejal tamkajšnji guverner Jorgos Patulis. Temperature so se spustile tudi do minus 19 stopinj Celzija, nekateri deli glavnega mesta Atene pa so ostali brez elektrike, saj so podrta drevesa prekinila oskrbo z električno energijo. Hladna fronta Medeja je po navedbah vremenoslovcev prestolnici v ponedeljek prinesla okoli 30 centimetrov snega. "Zadnjič smo v središču Aten videli toliko snega februarja 2008," je dejal meteorolog Costas Lagouvardos. Blizu mesta Florina na severozahodu Grčije pa so celo izmerili rekordno nizko temperaturo minus 24,8 stopinj Celzija.

Tiskovni predstavnik grške gasilske službe Vassilis Vathrakoyiannis je dejal, da so prejeli veliko klicev v sili. "Klici so bili predvsem v povezavi s podrtimi drevesi, pa tudi klici na pomoč za reševanje ljudi iz zasneženih avtomobilov. Prejeli smo tudi klic osebe za prevoz na dizalizo," je povedal Vathrakoyiannis. Zaradi močnega sneženja je moteno tudi cepljenje proti koronavirusu v Atenah. "Cepljenje je bilo prestavljeno, pomagali pa smo zdravnikom in medicinskemu osebju tam, kjer so potrebovali. Pomagali smo tudi pri sanaciji elektroinštalacij," so še povedali pri gasilski službi.

Po navedbah grške civilne zaščite so doslej odpravili napake na okoli tretjini električnega omrežja, še vedno pa jih odpravljajo v več kot desetih atenskih okrožjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nekatera gospodinjstva so brez elektrike drugi dan zapored. Državni sekretar Nikos Hardalias, pristojen za civilno zaščito, je povedal, da se trudijo zagotoviti električno oskrbo za vse do drevi, kar bo po njegovi oceni velik izziv. Mraz popušča, sneženje je ponehalo, zato so avtocesto med Atenami in Solunom, ki je bila zaprta od ponedeljka, danes dopoldne znova odprli za promet. Hladna fronta je po najnovejših podatkih zahtevala tri smrtne žrtve. Na otoku Evia blizu Aten sta umrla dva starejša človeka s težavami z dihali, ker reševalci niso mogli pravočasno priti do njega po okvari aparatov za pomoč pri dihanju. Na vzhodu Krete pa so v snegu našli mrtvega kmeta, starega okoli 60 let.