Po sobotnem napadu Hamasa se spopadi v Izraelu nadaljujejo

Izraelske sile so sicer že v soboto začele s povračilnimi napadi na Gazo. Do nedelje zvečer je bilo na izraelski strani najmanj 700 smrtnih žrtev, na palestinski pa najmanj 400, poroča francoska tiskovna agencija AFP .

Izrael si po silovitem in presenetljivem sobotnem napadu Hamasa prizadeva znova vzpostaviti nadzor nad celotnim ozemljem ter rešiti talce, ki so jih zajeli pripadniki palestinskega gibanja. Po navedbah izraelskih oblasti naj bi skrajneži zajeli več kot sto ljudi, vojakov in civilistov.

Ta je sicer tudi v nedeljo zvečer nadaljeval raketiranje Izraela, v več delih države, tudi v Tel Avivu, so se oglasile sirene. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je bilo v Tel Avivu slišati eksplozije, ki so bile najverjetneje posledica delovanja izraelskega protiraketnega ščita. V mestu Aškelon blizu Gaze pa naj bi raketa zadela večstanovanjsko hišo.

V Izraelu so v nedeljo uradno razglasili vojno stanje, premier Benjamin Netanjahu je napovedal, da bo vojna "dolga in težka", izraelske sile pa bodo po njegovih besedah naredile vse, da uničijo Hamas.

Veleposlanici sta dejali, da pričakujejo odgovor Izraela, vendar poudarili, da mora biti usmerjen proti Hamasu in ne proti palestinskim civilistom. "Zadeve se hitro spreminjajo in ta trenutek ne vem, kdaj bo novo zasedanje Varnostnega sveta oziroma kdaj bo sprejet kakšen ukrep," je dejala Frazierjeva.

Veleposlaniki držav članic Varnostnega sveta ZN so na posvetovanjih za zaprtimi vrati v nedeljo obsojali napade pripadnikov Hamasa na Izrael, vendar pa najpomembnejši organ svetovne organizacije še ni sprejel nobenega uradnega sklepa, niti ni jasno, kdaj bo to storil.

Palestinski veleposlanik Riad Mansur pa je Izrael pozval, naj namesto sile izbere pot miru. "To ni trenutek, da Izrael ponovi svojo grozno izbiro. To je čas, da se Izraelu pove, da mora spremeniti smer, da obstaja pot miru, kjer ne umirajo niti Izraelci niti Palestinci," je novinarjem na ZN dejal Mansur.

Sledila je razprava, med katero so vsi obsojali napade, čeprav z različnimi poudarki, in opozarjali pred nevarnostjo širitve konflikta v regiji. Vrstili so se pozivi k prekinitvi ognja in pozivi k ukrepanju Varnostnega sveta. Vendar za zdaj ne kaže, da bo dosegel soglasje o resoluciji ali kakšnem drugem ukrepu, ki jih ima na voljo, še posebej v luči prihajajoče izraelske ofenzive na Gazo.

Slovenija od 1. oktobra sodeluje pri razpravah v Varnostnem svetu kot opazovalka, pri čemer lahko le spremlja dogajanje, ne more pa sodelovati. To bo lahko počela kot članica od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2025. "Vendar če bi lahko povedali svoje mnenje, bi med drugim povedali, da Varnostni svet mora ukrepati. Prav tako bi ostro obsodili napade na Izrael ter pozvali k premirju in nujni obnovitvi mirovnega procesa v smeri rešitve dveh držav, ko se položaj umiri," je dejal Žbogar.