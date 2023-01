Po šokantnem razkritju londonska policija 'čisti' svoje vrste

Vodstvo londonske policije Met je priznalo, da je bilo samo v zadnjih 10 letih več kot tisoč njihovih zaposlenih obtoženih spolnega nasilja in nasilja v družini. Primer serijskega posiljevalca Davida Carricka, ki je šokiral Veliko Britanijo, je namreč sprožil ponovno preučitev poplave obtožb proti službujočim policistom. Tega so šele po priznanju krivde za posilstva in spolne napade na 12 žensk zdaj tudi uradno odpustili.

Metropolitanska policija je sporočila, da bo pregledala skupno 1633 primerov, ki vključujejo 1071 policistov in drugega osebja. Pojasnili so, da gre za široko paleto obtožb, od prepirov doma do najhujših kaznivih dejanj, povezanih s spolnim nasiljem. Primere iz zadnjih desetih bodo ponovno preučili, da bi potrdili, ali so bili v času njihove obravnave sprejeti pravilni ukrepi, piše Sky News. Pri Scotland Yardu so dejali, da bo večina policistov v času preiskave ostala na dolžnosti. "Če pa bi med preiskavo prišli do informacij, ki bi vzbujale pomisleke, bomo status posameznika nemudoma preučili," je tiskovni predstavnik pojasnil, da se bodo v primeru novih obtožb lahko nemudoma odločili tudi za omejitve pri opravljanju dela ali celo suspenz.

icon-expand Scotland Yard obljublja, da bo pozoren na vse obtožbe. FOTO: AP

V primeru Davida Carricka namreč ni bilo tako. Metropolitanska policija namreč ni ukrepala, čeprav je bila z obtožbami o njegovem nasilnem vedenju seznanjena že vrsto let. Iz službe v oboroženi enoti londonske policije za zaščito poslancev in tujih diplomatov so ga suspendirali šele po aretaciji jeseni 2021, čeprav so že pred tem postali pozorni nanj zaradi devetih incidentov, tudi očitanih primerov posilstev. Prva obtožba je segala že v leto 2000, a kljub temu niso ukrepali.

Carrick je svojim žrtvam, ki jih je pogosto spoznal prek aplikacije za zmenke, govoril, da so njegove sužnje, jih posiljeval, zlorabljal in izpostavljal grozljivim oblikam spolnega poniževanja. Prav z zlorabo svojega položaja pa dosegel, da so molčale. Poudarjal je, da je mož postave, da bo šlo le za njihovo besedo proti njegovi in da jim zato ne bo nihče verjel. Načeto zaupanje v policijo Policijski komisar Mark Rowley je priznal, da je enoti spodletelo in da Carrick ne bi smel biti policist. Vodstvo londonske metropolitanske policije se je tudi javno opravičilo. Dejali so, da bi morali že prej opaziti vzorce njegovega vedenja, ki so temeljili na zlorabah. Priznali so tudi, da so njihove napake trpljenje žrtev verjetno še podaljšale. Tudi britanska notranja ministrica Suella Braverman je razkritje Carrickovih zločinov označila kot temen dan za metropolitansko policijo. Poudarila je, da je bila Carricku zaupana skrb za ljudi, ki pa jo je ta zlorabil. Po sestanku z Rowleyjem je nato dejala, da jo prizadevanja policije, da iz svojih vrst prežene kršitelje zakonov, navdajajo z upanjem. A ob tem je opozorila, da mora policija prizadevanja za očiščenje lastnih vrst še okrepiti, kar pa lahko v bližnji prihodnosti vodi do razkritja še več grozodejstev. Tudi na Downing Streetu so pozvali policijo, naj odstrani kriminalce med policisti, da bi tako povrnili zaupanje javnosti, ki je bilo uničeno.

icon-expand Londonska metropolitanska policija FOTO: Shutterstock

V Londonu so namreč po razkritju Carrickovih zločinov pripravili tudi protest. Londončanke so se spraševale, kako naj se še zanesejo na policijo, da jih bo varovala pred nasiljem nad ženskami, za katerega pravijo, da je eno izmed prevladujočih zločinov v družbi. "Rada bi razumela, kako lahko policisti prepoznajo spolnega plenilca v javnosti, če ga ne morejo niti na drugi strani svoje delovne mize," je izpostavila predstavnica gibanja za socialno pravičnost.