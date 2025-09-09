Ko shranjevanje min pod mostom postane usodna napaka

Sovjetski priročnik za miniranje, objavljen leta 1968, pojasnjuje uporabnost protioklepnih min pri rušenju mostov. Te namreč niso uporabne zgolj pri obrambi na terenu, ampak jih je mogoče uporabiti tudi pri rušenju infrastruktre in zaustavljanju napredovanja sovražnika.
Ukrajinska vojska je sporočila, da ruska vojska mostova blizu meje z ukrajinsko regijo Harkov uporablja za oskrbovanje svojih čet na fronti. Zaradi strateškega pomena sta bila mostova minirana – zato da bi ju ruska vojska, v primeru nenadnega ukrajinskega prodora, lahko hitro razstrelila. Gre seveda za taktiko oviranja napredovanja nasportnika. Podobno je Ukrajina storila februarja 2022, ko so ruske čete napredovale proti prestolnici, Ukrajinci pa so uničili številne mostove, ki so vodili proti Kijevu in si na ta način kupili dragoceni čas.
Častniki ukrajinske 58. ločene motorizirane pehotne brigade, ki je izvedla operacijo, so za CNN povedali, da so se odločili, da si most podrobneje ogledajo, potem ko so opazili nenavadno aktivnost okoli njega. "Postalo je jasno, da se tam nekaj dogaja. Pod mostom nismo mogli leteti z običajnim izvidniškim dronom, ker bi signal preprosto izginil, zato smo prileteli s prvoosebnim dronom (FPV), opremljenim z optičnimi vlakni," je za ameriški medij povedal predstavnik brigade.
Videoposnetek, ki ga je posnel dron, prikazuje, kako se približuje mostu in se usmeri proti velikemu kupu protitankovskih min in drugega streliva. "Videli smo mine in udarili smo," so dodali. Vsaka protioklepna mina TM-62 ima približno sedem kilogramov eksploziva.
Posnetek, ki ga je z razdalje posnela druga kamera, prikazuje veliko eksplozijo. CNN je most, viden na videoposnetku, geolociral v regiji Belgorod na jugu Rusije, blizu meje z Ukrajino. "Po tem smo se odločili preveriti še drugi most. Ugotovili smo, da je bil tudi miniran, in smo ga napadli," je dejal predstavnik brigade in dodal: "Videli smo priložnost in jo izkoristili."
Gre za še en primer, kjer relativno ceneno orožje povzroči veliko materialno in finančno škodo nasprotniku. Cena drona z optičnimi vlakni je po navedbah CNN, ki se sklicuje na predstavnika brigade, dobrih 600 evrov. V tem pogledu sta bila oba napada izjemno stroškovno učinkovita. Rušenje mostu sicer nikakor ni lahka naloga. V normalnih okoliščinah bi bilo potrebno drago strelivo - rakete zrak-zemlja ter vodene ali balistične rakete.
Ukrajina je sicer v preteklosti že uničila ali poškodovala nekaj mostov, predvsem z uporabo mobilnega raketnega sistema HIMARS. Strelivo za ta sistem je vsekakor precej dražje. Ukrajinski napadi z droni so tudi v preteklosti povzročili bolečine ruski vojski. Junija so ukrajinske sile uničile ali poškodovale na desetine ruskih letal z majhnimi droni, ki so jih v tovornjakih pretihotapili v bližino ruskih vojaških letališč.
Uničenje mostov je redka dobra novica v zadnjem času za Kijev. Ruske sile še vedno napredujejo v regiji Doneck, hkrati pa tudi v Harkovu in Zaporožju. Njihove enote so vstopile v Pokrovsk in Kupjansk, medtem ko Ukrajinci Ruse še vedno zadržujejo pred Konstantinovko in Severskom. Ruske sile so medtem prevzele nadzor nad večino Serebrjanskega gozda, kjer so tri leta potekali peklenski boji, hkrati pa se znova približujejo Limanu, ki so ga izgubili v ukrajinski harkovski ofenzivi jeseni leta 2022.