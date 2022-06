Po španskih stopnicah porinila skiro in povzročila 25.000 evrov škode

Ameriška turista, ki sta počitnikovala pri naši zahodni sosedi, sta med obiskom Rima najela električna skiroja, se z njima zapeljala po mestu, nato pa enega izmed njih vrgla po znamenitih španskih stopnicah. Ob tem sta povzročila za 25.000 evrov škode.

Po spletu je zaokrožil posnetek ameriškega para, ki se z električnima skirojema spušča po španskih stopnicah. Kot je razvidno s posnetka, je moški s skirojem ob boku stopnice prehodil, ženska pa je svoje električno skiro po njih porinila, pri čemer je naredila veliko škode, poroča The Guardian. Po navajanju italijanskih medijev naj bi eden od skirojev odlomil približno 10-centimetrski kos stopnice. Dogodek je posnel eden izmed mimoidočih, policisti pa so par našli ter oglobili šele kasneje. Njuna kazen je po poročanju časnika The Times znašala 800 evrov, prav tako jima je bil za čas bivanja v Rimu prepovedan dostop do območja spomenika.

icon-expand Ameriška turista med hojo po španskih stopnicah. FOTO: Zajem zaslona

Z vračanjem turizma na stare tirnice in vse večjim obiskom se seveda na turističnih krajih povzroča tudi veliko več škode. Na španskih stopnicah je bil pred dvema tednoma prav tako zaradi vožnje po stopnicah aretiran moški, ki se je po njih spustil z avtomobilom znamke Maserati. Ta je policistom zatrjeval da ga je po njih usmerila satelitska navigacija. Aprila so italijanski policisti za 1000 evrov oglobili dva nemška turista, ker sta stopila v vodnjak Trevi, le nekaj dni pred tem pa so zaradi škode, povzročene z dronom, oglobili 39-letnega državljana Argentine.