Po splitski rivi odmevajo kolesca kovčkov, okoli znamenitosti je znova slišati tuje jezike

Hrvaška je naredila prve korake v ustaljene tirnice, ki naznanjajo bolj normalno poletje. Naši južni sosedi se veselijo rahljanja ukrepov. Na zasebnih druženjih in pogrebih ni več omejitve števila udeležencev, izjemoma so dovoljene tudi poroke z do 120 svati, vsi gostinski lokali lahko obratujejo do 11. ure zvečer, hrano spet strežejo tudi v notranjosti restavracij. Optimizem pred poletno turistično sezono narašča, saj je trenutni obisk tujih gostov občutno boljši kot v enakem obdobju lani. V Splitu beležijo kar petkrat več prihodov.

