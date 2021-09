Đukanović: To je pirova zmaga srbskega imperializma, Vučić: Cetinje sovraži nečrnogorce

V nedeljo je črnogorskem Cetinju prišlo do izgredov med protestniki, ki so nasprotovali ustoličenju novega črnogorskega metropolita Joanikija in policijo. Protestniki so z avtomobilskimi gumami in drugimi cestnimi blokadami blokirali cesto Podgorica-Cetinje in skušali preprečiti prihod delegacije Srbske pravoslavne cerkve (SPC) do cetinskega samostana. Tja sta patriarh Porfirije in Joanikije prispela s helikopterjem in se tako izognila protestnikom. V spopadih je bilo ranjenih sedem policistov.

Kljub temu, da so se iz regije in mednarodne skupnosti slišali pozivi k umiritvi razmer in spoštovanju verskih svoboščin ter mirnih protestov, pa je bilo s strani črnogorskega predsednika Mila Đukanovića in srbskega predsednika Aleksandra Vučića slišati ostre odzive in celo sovražno retoriko. "To je bila pirova zmaga vlade, ki neusmiljeno služi imperialističnim interesom Srbije in Srbske pravoslavne cerkve, ki je udarna pest srbskega nacionalizma, usmerjenega proti Črni Gori," je dejal črnogorski predsednik, ki je sicer na zadnjih parlamentarnih volitvah moral priznati prvi poraz po skoraj 30 letih gospodovanja nekdanji najmanjši jugoslovanski republiki. "Našega spoštovanja do srbske pravoslavne cerkve v Črni gori je konec," je še sporočil Đukanović.