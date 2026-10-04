Po spodleteli usmrtitvi Christe Pike odstopil vodja zapora

Danes 50-letna Christa Pike, ki je bila leta 1995 zaradi umora 19-letne Colleen Slemmer obsojena na smrt, je v sredo zvečer v zaporu Riverbend v Nashvillu preživela, potem ko so ji vbrizgali dva odmerka smrtonosnega pentobarbitala. Odpeljali so jo v bolnišnico, kjer je po navedbah njenega odvetnika Randyja Spiveyja v kritičnem stanju in nezavestna.

Odvetnik je po dogodku obtožil zvezno državo Tennessee krutosti in pozval k omilitvi kazni za njegovo varovanko. Guverner zvezne države Tennessee Bill Lee se je v sobotnem sporočilu zahvalil Franku Stradi za "njegovo pripravljenost dati prednost interesom prebivalcev Tennesseeja v tem težkem trenutku". "Še vedno verjamem, da je zapor svoje naloge opravil v skladu z vzpostavljenim protokolom," pa je v skupnem sporočilu dodal Strada.

Frank Strada FOTO: AP

Guverner Lee, ki je pred tem zavrnil prošnjo Pikeove za pomilostitev, je sicer do konca leta ustavil nadaljnje usmrtitve, dokler ne bo opravljen "celovit pregled s strani neodvisne tretje osebe". Če bi usmrtitev uspela, bi bila Pikeova prva ženska, usmrčena v Tennesseeju v več kot 200 letih. Po podatkih informacijskega centra, ki spremlja izvrševanje smrtne kazni v ZDA, je sicer kot prvi človek doslej preživela "injiciranje smrtnih odmerkov sredstev za usmrtitev".