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Po spodleteli usmrtitvi Christe Pike odstopil vodja zapora

Washington, 04. 10. 2026 12.37 pred 58 minutami 1 min branja 4

Avtor:
U. Z. K. STA
Frank Strada

Vodja zapora v ameriški zvezni državi Tennessee, kjer se je ponesrečil poskus usmrtitve obsojene morilke Christe Pike, je odstopil, je sporočil guverner Bill Lee. Kot je navedel, bo direktor Frank Strada zapustil položaj ta mesec.

Danes 50-letna Christa Pike, ki je bila leta 1995 zaradi umora 19-letne Colleen Slemmer obsojena na smrt, je v sredo zvečer v zaporu Riverbend v Nashvillu preživela, potem ko so ji vbrizgali dva odmerka smrtonosnega pentobarbitala. Odpeljali so jo v bolnišnico, kjer je po navedbah njenega odvetnika Randyja Spiveyja v kritičnem stanju in nezavestna. 

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Odvetnik je po dogodku obtožil zvezno državo Tennessee krutosti in pozval k omilitvi kazni za njegovo varovanko.

Guverner zvezne države Tennessee Bill Lee se je v sobotnem sporočilu zahvalil Franku Stradi za "njegovo pripravljenost dati prednost interesom prebivalcev Tennesseeja v tem težkem trenutku". "Še vedno verjamem, da je zapor svoje naloge opravil v skladu z vzpostavljenim protokolom," pa je v skupnem sporočilu dodal Strada.

Frank Strada
Frank Strada
FOTO: AP

Guverner Lee, ki je pred tem zavrnil prošnjo Pikeove za pomilostitev, je sicer do konca leta ustavil nadaljnje usmrtitve, dokler ne bo opravljen "celovit pregled s strani neodvisne tretje osebe".

Če bi usmrtitev uspela, bi bila Pikeova prva ženska, usmrčena v Tennesseeju v več kot 200 letih. Po podatkih informacijskega centra, ki spremlja izvrševanje smrtne kazni v ZDA, je sicer kot prvi človek doslej preživela "injiciranje smrtnih odmerkov sredstev za usmrtitev". 

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V ZDA so od leta 1976 usmrtili 18 zapornic.

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christa pike usmrtitev Tennessee odstop vodja zapora Frank Strada

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KOMENTARJI4

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Prelepa Soča
04. 10. 2026 13.23
Briga me morilka.
Odgovori
+1
2 1
Prelepa Soča
04. 10. 2026 13.22
Zanima me, zakaj so dnevno, teden ali več, v središču pozornosti kriminalci, živi, polživi ali mrtvi. Zakaj mislite, da ljudi zanimajo "uvoženi" kriminalci, predvsem morilci.
Odgovori
+1
2 1
Tomaž Hacin
04. 10. 2026 12.58
Očitno je v Zda kar nekaj stvari močno narobe, vsaj pri tem primeru tako kaže, zakaj je čakala tako dolgo na usmrtitev, zakaj dve dozi nista bili učinkoviti, kakšno vlogo se igra župan, kaj so počeli odvetniki in sodniki. Bo treba vse preveriti.
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-1
1 2
SAMO JEZNI
04. 10. 2026 13.43
Se absolutno strinjam
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