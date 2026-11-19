Slika 'Cvetoči kostanji' po navedbah dražbene hiše Sotheby's velja za eno najpomembnejših umetniških del iz 18. stoletja, ki je ostala v zasebni lasti. S 190,4 milijona dolarjev je presegla prejšnji rekord nizozemskega umetnika na dražbah (117,2 milijona dolarjev ali 106,7 milijona evrov).

Kdo je kupil sliko, javnosti niso razkrili, so pa prodajo izvedli po tem, ko so v zadnjem trenutku dosegli dogovor glede lastništva.

Spor je potekal med družino Blaquier-Arrieta in dediči družine Fischer, nekdanjimi nemškimi lastniki umetniškega dela. Zastopniki dedičev družine Fischer so trdili, da je bila slika prodana pod prisilo v času vzpona nacizma.

Po navedbah odvetnikov so bili Fischerjevi prisiljeni prodati sliko pred drugo svetovno vojno v Amsterdamu zaradi finančnih izgub, ki so jih utrpeli pod nacističnim režimom.