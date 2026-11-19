Slika 'Cvetoči kostanji' po navedbah dražbene hiše Sotheby's velja za eno najpomembnejših umetniških del iz 18. stoletja, ki je ostala v zasebni lasti. S 190,4 milijona dolarjev je presegla prejšnji rekord nizozemskega umetnika na dražbah (117,2 milijona dolarjev ali 106,7 milijona evrov).
Kdo je kupil sliko, javnosti niso razkrili, so pa prodajo izvedli po tem, ko so v zadnjem trenutku dosegli dogovor glede lastništva.
Spor je potekal med družino Blaquier-Arrieta in dediči družine Fischer, nekdanjimi nemškimi lastniki umetniškega dela. Zastopniki dedičev družine Fischer so trdili, da je bila slika prodana pod prisilo v času vzpona nacizma.
Po navedbah odvetnikov so bili Fischerjevi prisiljeni prodati sliko pred drugo svetovno vojno v Amsterdamu zaradi finančnih izgub, ki so jih utrpeli pod nacističnim režimom.
"Ob upoštevanju zapletene zgodovine slike v času nacizma in trpljenja, ki ga je družina Fischer prestala med holokavstom, sta družini dosegli obojestransko sprejemljiv dogovor, v skladu s katerim bo delo prodano," so nato včeraj sporočili iz dražbene hiše Sotheby's.
Sliko je leta 1909 prvi pridobil Samuel Fischer, znani nemški založnik, po njegovi smrti pa je prešla v roke njegove družine, ki jo je nato prodala v Amsterdamu. Sprva je bila v hrambi Paula Cassirerja, leta 1936 pa je prešla v last Henriette in Marcela Kapfererja v Parizu.
Pozneje so si sliko lastili še štirje drugi lastniki. Družina Blaquier jo je pridobila leta 1975 in jo hranila več kot pol stoletja, vse do včeraj.
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