Po sporu z mediji nastal Trump TV: predsednikovi govori 24 ur na dan

"Oglejte si največje trenutke Trumpove administracije vse na enem mestu," navaja opis pretočne storitve na platformi YouTube. Posnetki naj bi bili na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu in naj bi jih redno posodabljali.

Podoben opis kanala je Bela hiša dodala na družbenem omrežju X, k temu pa dodala, da "ni vsak velik trenutek prišel na vašo televizijo, sedaj lahko".

Storitev je na voljo tudi na spletni strani Bele hiše, kjer je posebno okence namenjeno tudi prenosom dogodkov in srečanj z novinarji v živo.

Bela hiša je v napovedi po poročanju tujih tiskovnih agencij obljubila "najboljše trenutke iz preteklosti, napovedi ter najnovejše in najpomembnejše novice iz vlade". Lastnih produkcij ali novinarskih vsebin zaenkrat med vsebinami ni opaziti.