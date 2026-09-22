Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Po sporu z mediji nastal Trump TV: predsednikovi govori 24 ur na dan

Washington, 22. 09. 2026 09.53 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
STA M.S.
Kamera pred Belo hišo

Sredi spora z več mediji je Bela hiša vzpostavila lasten televizijski kanal, poimenovan Trump TV. Na pretočni storitvi so med drugim zaenkrat na ogled Trumpovi govori, naj pa bi bile nove vsebine na voljo vsak dan. Vzpostavitev kanala sledi prepovedi vstopa novinarjem medijev CNN, MS NOW in Politico v Belo hišo.

"Oglejte si največje trenutke Trumpove administracije vse na enem mestu," navaja opis pretočne storitve na platformi YouTube. Posnetki naj bi bili na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu in naj bi jih redno posodabljali.

Podoben opis kanala je Bela hiša dodala na družbenem omrežju X, k temu pa dodala, da "ni vsak velik trenutek prišel na vašo televizijo, sedaj lahko".

Storitev je na voljo tudi na spletni strani Bele hiše, kjer je posebno okence namenjeno tudi prenosom dogodkov in srečanj z novinarji v živo.

Bela hiša je v napovedi po poročanju tujih tiskovnih agencij obljubila "najboljše trenutke iz preteklosti, napovedi ter najnovejše in najpomembnejše novice iz vlade". Lastnih produkcij ali novinarskih vsebin zaenkrat med vsebinami ni opaziti.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Prepoved vstopa in tožba

Vzpostavitev Trump TV sledi sporu med Trumpom in več ameriškimi mediji, ki se še dodatno zaostruje. V petek je predsednik ZDA medijskim hišam CNN, MS NOW in Politico prepovedal vstop v Belo hišo, ker da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in ZDA. Kritiki v tem vidijo poskus zastraševanja in napad na svobodo medijev, trojica medijev pa zaradi prepovedi toži Belo hišo.

Televizijske mreže so ga sicer v ponedeljek pred odhodom v New York bojkotirale pred Belo hišo, ko je prerezal trak na novem pristajališču za helikopterje. Televizijskih kamer ni bilo, razen kamere Bele hiše, ki pa ji ni deloval ton in predsednik je nekaj časa govoril samemu sebi, ko je v ozadju brnel motor helikopterja in ga novinarji niso slišali.

Preberi še Trump medijem prepovedal vstop v Belo hišo: CNN, MS NOW in Politico v tožbo
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
donald trump trump tv mediji

Tragedija na Oktoberfestu: atrakcija Hangover 'zmečkala' varnostnika

Po tragični smrti dečka na počitnicah očetu zdaj grozi zapor

24ur.com Trump medijem prepovedal vstop v Belo hišo: CNN, MS NOW in Politico v tožbo
24ur.com Javljanje v živo z ulice: Trumpova neustavna prepoved, mediji napovedali boj
24ur.com BBC Trumpu poslal opravičilo, plačilo kompenzacije zavrnili
24ur.com Ni mu všeč, kako poročajo, zato jim je prepovedal vstop v Belo hišo
24ur.com Bela hiša omejuje dostop tiskovnih agencij do Trumpa
24ur.com Zaradi širjenja Trumpovih laži Fox News tožijo za 1,6 milijarde dolarjev
24ur.com Waltz: Vstopil je v stavbo, kjer živi njegovo dekle, in sedaj je zrušena
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Razsuti Tovor
22. 09. 2026 11.20
Podobno želijo doseči desni tudi pri nas. Nič novega.
Odgovori
0 0
sabro4
22. 09. 2026 11.01
zgledi vlečejo, nora24 pa to.................
Odgovori
-1
1 2
rahlo_nepristranski
22. 09. 2026 11.19
Prej od 24🐔
Odgovori
0 0
rahlo_nepristranski
22. 09. 2026 10.59
Tako kot je pri nas 24🐔 samo za levičarje
Odgovori
+2
2 0
anatomija
22. 09. 2026 10.49
To je pa tako kot na nora 24 TV
Odgovori
+2
4 2
Jimi1
22. 09. 2026 10.48
He,he,he... RTV bi znala kmalu postati enaka institucija. Jo bom enako gledal kot do sedaj. TV aparata več niti ne posedujem...
Odgovori
-2
1 3
Piko2
22. 09. 2026 10.46
Nova 24 TV = Janša TV. Trump zamuja z idejo!
Odgovori
+3
5 2
tech
22. 09. 2026 10.32
TV za psihopate, ker za nastavit na kanal kjer poslušaš samo Trumpa moraš bit kar nor.
Odgovori
+8
9 1
yss
22. 09. 2026 10.26
Mi imamo to že od nastanka Nove24 TV, Domovine, Demokracije in še 16 lokalnh medijev, Trumo he šolarček proti Janši glede tega..
Odgovori
+9
11 2
klop12
22. 09. 2026 10.25
O noraTv
Odgovori
+9
11 2
anjerd
22. 09. 2026 10.24
🤣😂😂, kdo bo to gledal?
Odgovori
+5
7 2
Peters3
22. 09. 2026 10.27
Tisti, ki gledajo NovaTV.....
Odgovori
+4
7 3
PanterSLO
22. 09. 2026 10.16
Kok naš Janša orje ledino. On ima svoje trobilo že 10 let.
Odgovori
+6
12 6
bibaleze
Portal
Igralka povsem očarana nad vnukom: "Če bi lahko, bi ga imela doma"
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Sta zvezdnika v resnici brata?
Sta zvezdnika v resnici brata?
Ni osvojila emmyja, je pa pritegnila vse poglede
Ni osvojila emmyja, je pa pritegnila vse poglede
zadovoljna
Portal
Spomnite se plavolaske z najdaljšimi nogami na svetu? Tako je videti danes
To napako pri hujšanju dela večina žensk po 40. letu
To napako pri hujšanju dela večina žensk po 40. letu
32-letnica je postala neprepoznavna
32-letnica je postala neprepoznavna
V eni noči je poljubila kar pet oseb
V eni noči je poljubila kar pet oseb
vizita
Portal
Po 60. letu mišice ne izginejo čez noč, ta vsakodnevna navada jih lahko pomaga ohraniti
Bi lahko krvni testi napovedali težave s spominom?
Bi lahko krvni testi napovedali težave s spominom?
Zdravnik opozarja na navado, ki lahko uničuje zobe bolj kot sladkarije
Zdravnik opozarja na navado, ki lahko uničuje zobe bolj kot sladkarije
Se vsako jesen zbujate z zamašenim nosom? Krivec je lahko v vaši spalnici
Se vsako jesen zbujate z zamašenim nosom? Krivec je lahko v vaši spalnici
cekin
Portal
Uspešna kirurginja pustila varno službo in izbrala življenje na morju: danes pravi, da je srečnejša kot kadarkoli
Prejema 2.232 evrov pokojnine, a pravi, da si dopusta ne more več privoščiti
Prejema 2.232 evrov pokojnine, a pravi, da si dopusta ne more več privoščiti
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
Odlašate s prenovo ali večjim nakupom? To vas lahko stane več, kot mislite
Odlašate s prenovo ali večjim nakupom? To vas lahko stane več, kot mislite
moskisvet
Portal
Se spomnite Nadie iz Ameriške pite? Danes je stara 53 let in počne nekaj, česar ne bi pričakovali
Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja
Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja
Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal
Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal
Diana ni ljubila Dodija? Brat razkril pravi razlog
Diana ni ljubila Dodija? Brat razkril pravi razlog
dominvrt
Portal
Večina naredi to napako pri pripravi kozarcev in šele pozimi ugotovi, da je ozimnica pokvarjena
Zaradi tega smrdljivci vdirajo v vaš dom
Zaradi tega smrdljivci vdirajo v vaš dom
Videti so kot rečne struge, a niso: slovenski raziskovalci razkrili skrivnost avstralskega krasa
Videti so kot rečne struge, a niso: slovenski raziskovalci razkrili skrivnost avstralskega krasa
Kako pospešiti zorenje kakija? S tem preprostim trikom bo hitreje dozorel
Kako pospešiti zorenje kakija? S tem preprostim trikom bo hitreje dozorel
okusno
Portal
Domači burger lahko hitro pokvarite: teh 6 napak dela skoraj vsak
V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal
V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal
Izvrstno kosilo iz pečice, pripravljeno v manj kot eni uri
Izvrstno kosilo iz pečice, pripravljeno v manj kot eni uri
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Sablja
Sablja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961