Po Srbiji tudi Črna gora: omejili cene več kot tisoč izdelkov

Črnogorska vlada je v četrtek sprejela odlok o omejevanju cen izdelkov, ki so posebnega pomena za življenje in zdravje ljudi, s katerim je omejila trgovske marže in omogočila nižje cene za več kot tisoč izdelkov v trgovinah po državi.

Trgovske marže bodo nižje za več kot tisoč izdelkov iz 51 skupin živilskih izdelkov in 15 skupin izdelkov za osebno higieno, omejitev pa ostaja tudi za pet osnovnih živil – moko tipa 400 in 500, sladkor, sončnično olje ter sol. Za osnovna živila bo trgovska marža znašala največ pet odstotkov, za druge živilske izdelke pa do 10 odstotkov, navajajo podgoriške Vijesti.

Vlada je v primerjavi z znižanjem trgovskih marž iz marca, s katerim je omejila cene za več kot 500 izdelkov, na seznam tokrat uvrstila tudi sadje in zelenjavo, več vrst mesa ter izdelkov za osebno higieno.

Črnogorski premier Milojko Spajić je ukrep vlade označil kot izjemno pomemben, saj da bi moral prispevati k realni rasti plač od oktobra, pa tudi k izboljšanju standarda državljanov.

Predstavniki vlade so še izpostavili, da so pri načrtovanju ukrepa imeli veliko podporo sindikatov. Črnogorsko združenje delodajalcev (CUP) pa je bilo do ukrepa kritično, saj je bil odlok po njihovih navedbah sprejet brez posvetovanja z delodajalci.

Maloprodajne cene v Črni gori so bile po podatkih črnogorskega statističnega urada Monstat med januarjem in julijem v primerjavi z enakim obdobjem lani višje za 4,6 odstotka.