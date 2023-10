Po srečanju z moralno policijo 16-letnica brez hidžaba pristala v komi

Na posnetkih nadzornih kamer je videti, kako dekle nezavestno prinesejo iz vlaka in položijo na tla perona. Po navedbah oblasti, ki sicer niso objavile vseh posnetkov s perona, se je najstnica onesvestila zaradi nizkega krvnega pritiska, poroča francoska tiskovna agencija AFP .

Aktivisti za človekove pravice so pripadnike iranske moralne policije obtožili, da so v nedeljo na teheranski podzemni železnici pretepli 16-letno Armito Geravand , ker ni nosila hidžaba, poroča britanski BBC .

"Spet se mlada ženska v Iranu bori za življenje. Samo zato, ker je na podzemni železnici pokazala svoje lase," je na družbenem omrežju X zapisala nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock in to označila za nedopustno.

Vršilec dolžnosti posebnega odposlanca ZDA za Iran Abram Paley je na omrežju X zapisal, da je Washington "pretresen in zaskrbljen zaradi poročil, da je iranska tako imenovana moralna policija napadla" najstnico. "Spremljamo novice o njenem stanju," je dejal in poudaril, da ZDA še naprej stojijo ob strani Irancev.

Geravandova je po navedbah skupine Hengaw živela v Teheranu, izvorno pa je bila iz pretežno kurdske zahodne province Kermanšah. Amsterdamski radio, ki oddaja v farsiju, je medtem poročal, da so najstnico pripadniki moralne policije porinili, ker ni nosila hidžaba, nakar je "z glavo udarila v železen drog".

Norveška nevladna organizacija Iran Human Rights je medtem pozvala k neodvisni mednarodni preiskavi incidenta in Teheran obtožila "dolge zgodovine izkrivljanja dejstev in prikrivanja dokazov o svojih zločinih". "Islamska republika nadaljuje z nadlegovanjem in zatiranjem žensk pod krinko boja proti kršitvam obveznega hidžaba," je sporočila.

Nedavno je iranski parlament potrdil strožje kazni glede nošenja hidžaba. V skrajnih primerih ženskam grozi do 15 let zapora in plačilo več kot 5000 evrov denarne kazni.